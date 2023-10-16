Link ..HERE الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي والأسم عبر rdis.moss.gov.eg موقع وزارة التضامن

أعلنت الحكومة في جمهورية مصر العربية عن توفير مجموعة من الخدمات الجديدة والمميزة، وذلك لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة ومنها الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، حيث تسعى الحكومة بتلك الخدمة على تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين داخل الدولة، ولمعرفة كافة التفاصيل كاملة عن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي تابعونا في السطور القادمة من هذا المقال.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يستطيع جميع المواطنين داخل الدولة من الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة الخاصة بهم إلكترونيًا، وذلك من أجل التسهيل على جميع المواطنين الذهاب إلى مقر وزارة التضامن الاجتماعي، ويمكن الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط.

اضغط على أيقونة الاستعلام عن الطلبات.

اختر تبويب الخدمات المتكاملة.

اكتب الرقم القومي الخاص بالمستفيد في المكان المخصص لذلك.

اضغط على أيقونة بحث وسوف يقوم الموقع بعرض حالة الطلب كاملة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

يتميز كارت الخدمات المتكاملة بمجموعة من المميزات التي لا حصر لها، حيث تمنح المستفيد الكثير من التسهيلات داخل الدولة، وتتمثل تلك المميزات في التالي:

يمكن الكارت من الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية.

الركوب المجاني في جميع المواصلات العامة التابعة للحكومة المصرية بدون حاجة إلى دفع أي رسوم مثل المترو والقطار.

يستطيع المستفيد من الكشف بالمجان في جميع المستشفيات الحكومية بدون سداد رسوم كشف.

يمكن المستفيد من الحصول على سيارة مجهزة في حالة مواجهة ظروف صحية طارئة بنصف الثمن.

تعمل على توفير فرصة عمل لحامل الكارت في القطاع الحكومي.

المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وضعت الجهات الحكومية المختصة مجموعة من المستندات والأوراق التي يجب تقديمها، وذلك من أجل الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وتتمثل تلك المستندات في التالي:

تقديم أصل وصورة من شهادة الميلاد.

تقديم أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي.

إذا كان مقدم الطلب من الأطفال يجب حضور ولي الأمر بشخصه.

تقديم وثيقة كشف طبي كامل يوضح الحالة الصحية للمتقدم.

تقديم عدد

2 صور شخصية حديثة.

نصائح للاستفادة من الاستعلام عن حالة بطاقة الخدمات المتكاملة

يوجد بعض النصائح للاستفادة من الاستعلام عن حالة بطاقة الخدمات المتكاملة:

استخدام الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بشكل صحيح. التأكد من إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها. إعادة المحاولة في حالة عدم ظهور حالة الطلب. التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي في حالة وجود أي استفسارات أو مشاكل.

الفئات المستحقة للحصول علي كارت الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بشأن بطاقة الخدمات المتكاملة المعروفة بكارنية المعاقين عن حق أفراد ذوي الإعاقة فقط في الحصول على هذه البطاقة، بهدف مساعدتهم ومنحهم المزايا والخدمات التي أقرتها القوانين لهذه الفئة من المواطنين.

الإعاقات المستحقة للحصول علي كارت الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الحالات التي يستحق أصحابها الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وتشمل هذه الحالات التالية

الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

مرضي القزامة.

المصابين بتيبس المفاصل في أطراف متعددة.

مرضي الشلل الدماغي.

أصحاب البتر متعدد الأطراف.

الفاقدين السمع التام.

أصحاب الرأس ذات الحجم الصغير أو الكبير.

المصابين بضمور العضلات.

المصابين بطيف التوحد.

تتزايد التساؤلات المتعلقة بالاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، بعد أن أقرر رئيس الجمهورية تسهيل حصول أصحاب الهمم عليها حتى يتمكنوا من الاستمتاع بحياة كريمة.