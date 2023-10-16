رسميا الان.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023 بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي

قدمت وزارة التضامن الاجتماعي رابط للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2023 برقم الهوية الوطنية، وذلك لمساعدة ذوي الهمم في الحصول على حقوقهم القانونية بعد إجراء الفحص الطبي في المجالس الطبية المختصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 202

يمكنك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2023 باستخدام الخطوات التالية:

زيارة الرابط المخصص للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2023.

اختيار خيار الاستعلام عن الطلبات.

بعد ذلك، يجب إدخال الرقم القومي للشخص المتقدم، المكون من 14 رقمًا، مع التأكد من صلاحية البطاقة.

النقر على خانة “بحث”.

ستظهر النتيجة التي تحتوي على معلومات بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2023 للشخص المستفسر عنه.

الحالات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

بعد الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2023، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن الحالات التي تستحق استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة تشمل ما يلي:

مصابون بشلل الأطفال في طرف واحد.

الأفراد الذين يعانون من ضمور العضلات وذوي القزامة.

الأفراد الذين يعانون من الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

الأطفال الذين يعانون من اضطرابات تعلم تعوق إدراكهم ولهم الحق في الالتحاق بالمدارس الدامجة.

الأفراد الذين يعانون من صغر أو كبر حجم الرأس.

الأفراد الذين يعانون من الإعاقات السمعية.

الأفراد ذوي طيف التوحد.

الأفراد الذين يعانون من الشلل الرباعي النصفي في الأطراف العلوية أو السفلية.

الأفراد الذين يعانون من فقدان السمع التام.

الأفراد الذين يعانون من فقدان السمع بنسبة 55 ديسيبل أو أكثر.

الأفراد الذين يعانون من قصر القامة (طولهم أقل من 140 سم).

مرضى الهيموفيليا.

الأفراد الذين يعانون من الشلل الدماغي.

الأفراد الذين يعانون من إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

الأفراد ذوي الإعاقات البصرية.

مرضى الأمراض المزمنة للدم.

الأفراد الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة والجذام.

الأفراد الذين يعانون من تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

الأفراد الذين خضعوا لعمليات بتر في أطراف متعددة.

الأفراد ذوي متلازمة داون.

الأفراد الذين يعانون من فقدان البصر التام.

الأفراد الذين يعانون من طيف التوحد.

أهمية كبيرة في رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

الرابط المتكامل للاستعلام عن بطاقة الخدمات يُعتبر واحدًا من أهم الخدمات التي تُقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لفئة الأفراد ذوي الإعاقة، حيث يُوفر هذا الرابط فرصة سهلة وميسرة للأفراد ذوي الإعاقة للاستعلام عن حالة طلباتهم ويُسهم في توفير وقت وجهد، إذ يمكنهم القيام بذلك في أي وقت دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك يُقلل هذا الرابط من الازدحام في مكاتب الوزارة، مما يسهم في توفير وقت وجهد للأفراد ذوي الإعاقة.

نصائح للاستفادة من الاستعلام عن حالة بطاقة الخدمات المتكاملة

فيما يلي بعض النصائح للاستفادة من الاستعلام عن حالة بطاقة الخدمات المتكاملة:

استخدام الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بشكل صحيح. التأكد من إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها. إعادة المحاولة في حالة عدم ظهور حالة الطلب. التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي في حالة وجود أي استفسارات أو مشاكل.

كيف استفاد من كارت الخدمات المتكاملة؟