كل الاسماء ظهرت.. اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع

سيتم الإعلان عن اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي، حيث أن هذه الخطوة قام بالأقبال عليها عدد كبير من أبناء دولة العراق، لينضموا في صفوف الجيش والحصول على صفة جندي، لذلك فنجد الشوق يملا عيون هؤلاء المتقدمين لمعرفة هل تم قبولهم، كذلك سوف نقوم توضيح طريقة الاستعلام لأسماء المقبولين بالإضافة إلى الشروط التي يجب أن تتوفر بهم للقبول:

اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي

زاد الاستعلام كثير عن اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي، حيث أنه الاتمام هذه الخطوة يجب السير على النقاط القادمة:

على المتقدم أن يقوم بالدخول للموقع الرسمي التابع للوزارة الدفاع من هنا.

منها عليه أن يبحث عن بند الاستعلام لأسماء المقبولين.

سوف يقوم الموقع بطلب مجموعة من البيانات ومن اهمها رقم الهوية، أو ما يعادله وهو رقم التسجيل.

سيستغرق هذا الأمر وقت حتى تتم عملية تحميل القائمة.

بعد الانتهاء من استكمال وجود القائمة سوف تظهر جميع الأسماء المقبولة، وعليك عزيزي المتقدم أن تبحث عن أسمك هل يوجد بها.

شروط القبول في وزارة الدفاع

تعتمد عملية التقديم على شروط يجب توافرها لدي الراغبين في ترشيح انفسهم، للالتحاق بالوزارة وعليهم أن يقوموا باستيفاء مجموعة الشروط التالية:

على المتقدم أن يتم له الحصول للشهادة الثانوية، أو أي شهادة تعادلها.

كما عليه أن يكون من ضمن الفئة العمرية التي قامت بتحديدها الوزارة.

بالإضافة إلى الصحة التي عليها أن تكون جيدة، حتى تتحمل التدريبات البدنية وجميع الظروف الصعبة.

التأكد من الخلوي السجل الجنائي من أي شائبة، أو وجود مخالفات تكون جنائية.

اجتياز جميع التدريبات العسكرية بشكل ناجح.

بالنهاية يجب الذهاب لاتمام التدريب العسكري في الوحدة المختارة للخدمة.

تحديدات التقديم والالتحاق بوزارة الدفاع

الدخول في هذه الدائرة تعتبر من أهم الفرص التي يهتم لها الشباب وبالتحديد المقبلين عليها، إذ أنه يستطيع أن يساهم بشكل فعال ويخدم وطنه، بالإضافة إلى أنه سيدافع عنه، حيث سيحصل المتقدم على ترقيات مستمرة، في فترة وجوده في هذه بالوظيفة، كذلك فإن التضحية من أجل الوطن تعتبر من أهم وأعظم الأشياء التي يقدمها الفرد للشعب المحب له.

موعد الالتحاق بوزارة الدفاع 2023 بصفة جندي

بعد إعلان نتيجة وزارة الدفاع العراق لوظيفة جندي، يترقب الأشخاص الذين قبلوا في الدورة 113 وموعد الالتحاق بالدورة، ومن المتوقع أن يكون هذا الأمر في شهر ديسمبر 2023. وسيتم تأكيد الموعد من خلال موقع الوزارة على الانترنت أيضًا.