“New Episode” عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 132 الجزء الخامس Hd مترجمة عبر تردد قناة الفجر الجزائرية

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 132 يتم تحميله خلال الساعات الأخيرة حيث إنه جذب العديد من الأشخاص خلال مواسمه الأربعة السابقة، و خصوصا بعد الإعلان الرسمي عن الحلقة الثانية من هذا المسلسل، ازداد التشويق بشكل كبير، بالإضافة إلى أن أحداث الحلقة 131 أيضًا لاقت تفاعلًا كبيرًا بسبب ما جرى فيها، ولذلك يبحث الجميع عن موعد الحلقة الجديدة من المسلسل.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 132

عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 132، ينبغي الإشارة إلى أن جميع متابعي هذا المسلسل يستعدون بفارغ الصبر لمشاهدة الحلقة الجديدة يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 أكتوبر، حيث ستعرض على قناة ATV التركية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تركيا، والجدير بالذكر أن أحداث الموسم الخامس من هذا المسلسل تتمحور حول بداية تأسيس الدولة العثمانية وانتهاء الدولة السلجوقية، وقد تم الإعلان عنه في الحلقة 131 حيث تم توقيع اتفاقية هامة مع الإمبراطورية البيزنطية، وفي هذا السياق، سمح بأداء الدعاء لعثمان على المنابر من قبل السلطان مسعود بن داود، وبدأ عثمان بإقامة أمارته الحرة، وكما تم أيضًا إرسال العلماء والمعلمين والقضاة لمساعدته في تأسيس الدولة.

عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 132

القنوات الناقلة التي تقوم بعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 132 حيث تم نقل المسلسل مدبلجًا عبر قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس، الموافق 12 أكتوبر 2023 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك بعد عرضه يوم الأربعاء على قناة atv.

وإليكم تردد القنوات الناقلة لهذا المسلسل :

أولا قناة ATV:

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة: ATV.

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ثانيا قناة الفجر الجزائرية:

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة: الفجر الجزائرية.

التردد: 12043.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

من خلال هذه القنوات الاستمتاع بمشاهدة هذا المسلسل بجودة عالية، والجدير بالذكر أن الإعلانات التشويقية للمسلسل تثيرحماسة الجماهير لمتابعة الأحداث المثيرة التي ستحدث في الحلقة الجديدة.

يتابع العديد من الأفراد البحث عن الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان الجزء الخامس، حيث أن عرض الحلقة الأولى كان في بداية شهر أكتوبر الماضي وذلك مثلما جاءت التوقعات بموعد بداية هذا المسلسل التاريخي التركي الرائع الذي يحظى باهتمام كبير من قبل الأفراد في كافة أنحاء العالم في تلك الفترة.

يتابع الجمهور البحث عن التردد الخاص بالقناة عبر القمر الصناعي نايل سات وهي تردد قناة الفجر الجزائرية التي تقوم بعرض الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان بجودة عالية، وذلك في موعد هو يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة على أن تعرض حلقة الإعادة يوم الجمعة.