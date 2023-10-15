“الان pdf ظهرت” موقع استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني الان عبر موقع وزارة التربية العراقية

استعلم عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني التي تم الإعلان عن هذه النتائج خلال الساعات الماضية، ويتوقع أن تُعلن النتائج بعد انتهاء عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات في جميع المراكز التعليمية في مختلف المحافظات، وذلك بعد أن أنهى الطلاب امتحانات الدور الثاني بعد عدم اجتيازهم الدور الأول.

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

ترقب العديد من الطلاب نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني وخاصة أن العام الدراسي الجديد قد بدأ، ولم تعلن النتائج بعد، ووفقًا لوزارة التربية والتعليم العراقية، تم تصحيح معظم المواد باستثناء الكيمياء والفيزياء، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال هذا الأسبوع، وأقصاه يوم السبت، 14 أكتوبر 2023، وقد بدأت الامتحانات في 17 سبتمبر 2023 وانتهت في 28 سبتمبر 2023، ومن المشار إليه أن نسب النجاح خلال هذه المرحلة تكون مرتفعة بشكل كبير عن السنوات السابقة، وهذا يدل على مدى التزام الطالب بتحصيل المواد الدراسية التي قاموا بدراستها خلال هذا العام.

رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 موقع نتائجنا

وزارة التربية والتعليم العراقية أكدت أن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني ستتاح للطلاب والطالبات عبر موقعها الرسمي من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية.

او الذهاب إلى موقع نتائجنا.

إدخال رمز التحقق المُطلوب والضغط على “تحقق”.

اختر أيقونة “نتائج السادس الإعدادي”.

وأدخل اسم المحافظة التي تنتمي إليها.

ابحث عن اسمك ومدرستك في الملف المطلوب، وستظهر نتيجتك فورًا.

هذه الخطوات ستمكن الطلاب من الوصول إلى نسبهم وتفاصيل درجاتهم بملفاتهم الشخصية، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

نتائج السادس الاعدادي 2023 pdf الدور الثاني

الان يبحث جميع الطلاب عن رابط استخراج النتيجة حيث أنهم يسعون إلى التعرف عليها بشكل الكتروني، وذلك بعد إعلان الوزارة عن الرابط الرسمي وكذلك الموعد الذي يمكن فيه التعرف على النتيجة من خلال المنزل، كل ذلك يتم عبر اختيار المحافظة التابع لها الطالب ثم تحميل ملف النتائج على الفور.

يتم الحصول على نتيجه اليوم وذلك بعد قيام الوزاره برفع هذه النتيجه بشكل الكتروني عبر رابط الرسم الخاص بها كذلك موقع ملازمنا الوزاري الذي يعمل على نشر جميع النتائج في كافه المراحل التعليميه المختلفه، حيث ان الامر يتم بكل سهوله بعد ان يقوم الطالب الضغط على زر تنزيل الموجود امام المحافظه التابعه لها الطالب.

يقوم الطلاب ايضا بالبحث عن معدلات القبول في الجامعات العراقيه التي ظهرت منذ فتره حيث انهم يرغبون في التعرف على هذه المعدلات قبل التوجه الى تسجيل الرغباتهم، حيث ان نتائج السادس هي تعتبر الامل الاخير لهم لكي يتم اجتياز هذه المرحله بنجاح والانتقال الى مرحله الجامعات، والامر الذي يتم عن طريق دائره التخطيط والدراسات.