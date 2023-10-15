دلوقتي .. موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني موقع نتائجنا وزارة التربية العراقية

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الثاني في الساعات القليلة المقبلة، بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات في الكشوف الرسمية، وقد سبق لوزارة التربية العراقية الإعلان سابقًا عن قرب إصدار نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني لعام 2023، سواء في المدارس أو عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، تلك النتائج ستصبح رسمية بعد مصادقة وزير التربية العراقي عليها.

موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني موقع نتائجنا

يبدو أن التوقعات تشير إلى أنه من الممكن عرض نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني هذا الأسبوع، حيث تمر النتائج الآن بمرحلة التدقيق بعد الانتهاء من مرحلة التصحيح، تتطلب هذه العمليات بعض الوقت لضمان دقة النتائج واعتمادها بشكل رسمي، لذلك يجب على الطلاب والمهتمين بمتابعة النتائج متابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية في العراق لمعرفة الموعد الرسمي للإعلان عن النتائج.

خلال أيام قليلة سيتم اعتماد نتائج الدور الثاني لطلاب السادس الاعدادي للعام الدراسي الماضي ( 2022 – 2023 )، لذا علي أولياء الأمور الانتظار وعدم التوتر حتي يتم كشف نتائج الطلاب كاملة عبر موقع ملازمنا أو نتائجنا، والتوفيق لجميع الطلاب.