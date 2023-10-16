” البنك الزراعي المصري عامل عظمة ” قرض 500 ألف للمعاشات.. لو انت منهم هتاخد قرضك ومش هتدفع فوايد

قرض 500 ألف للمعاشات، تسعى العديد من البنوك المصرية إلى تقديم العديد من الخدمات وعلى رأسها الخدمات التمويلية للعملاء، ومن بينها قرض 500 ألف للمعاشات بتسهيلات في السداد بالإضافة إلى الحصول على وثيقة تامين على الحياة بعد تحويل المعاش إلى البنك، وسوف نخبرك عن كافة التفاصيل من خلال هذا المقال.

قرض 500 ألف للمعاشات

هناك العديد من البنوك العاملة في مصر والتي تمنح أصحاب المعاشات قروض بضمان تحويل قيمة المعاش إلى البنك وتصل قيمتها إلى نحو 500 الف جنيه دون مصاريف استعلام ائتماني ومن بين هذه البنوك ” البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك الزراعي، الأهلي الكويتي وبنك قناة السويس”.

قرض أصحاب المعاشات من البنك الزراعي المصري

يعد قرض أصحاب المعاشات المقدم من قبل البنك الزراعي هو الأفضل من حيث نسبة الفائدة والتي تبلغ 14% متناقصة فقط بعد تحويل الراتب للبنك وتصل مدة السداد إلى عشرة سنوات وإليك التفاصيل:

تتراوح قيمة القرض ما بين 5 إلى 500000 جنيه مصري.

تصل فترة سداد القرض إلى 10 سنوات.

الفائدة 14% متناقصة.

يتم الصرف بعد الشهر الأول من تحويل الراتب على البنك ويحصل المتقدم على تأمين على الحياة.

أما حول الشروط الموضوعة فهي كالآتي:

ينبغي ألا يزيد عمر المقترض في نهاية التمويل عن 65 عام.

صورة من بطاقة الرقم القومي ويجب أن تكون سارية.

تعهد بتحويل المعاش إلى البنك.

تقديم إيصال مرافق حديث.

ويمكن التقديم بصورة إلكترونية من اجل الحصول على القرض من خلال موقع البنك الزراعي.

يلي البنك الزراعي بنك مصر والذي يقدم لك قرض بنسبة فائدة 14.5% وتصل قيمة القرض إلى 500 ألف جنيه بحد أدنى 500 جنيه للمعاش وتعهد بتحويل المعاش إلى البنك.