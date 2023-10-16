” داخل الأولوية ” رسائل التمويل العقاري شقق الإسكان الإعلان 18+ رابط التقديم في شقق سكن مصر 3 وشقق مشروع جنة 2023

ينتظر الآلاف من المواطنين رسائل التمويل العقاري شقق الإسكان الإعلان 18 والذي من المنتظر أن يتم الكشف عنه خلال الأسابيع المقبلة على حسب تصريحات مصادر مسؤولة بالوزارة، وسوف نخبرك حول كافة التفاصيل المتعلقة بالإعلان من خلال هذا المقال.

موعد طرح الإعلان ال18 من شقق الإسكان الاجتماعي

على حسب ما تم الإعلان عنه من قبل مصادر داخل وزارة الإسكان الاجتماعي فإنه من المقرر طرح الإعلان الثامن عشر في نهاية هذا العام أو في بداية عام 2024، وقد أضاف صندوق الإسكان الاجتماعي أن أسعار الشقق في هذا الإعلان سوف تتراوح ما بين 245 ألف حتى 360 ألف جنيه.

رسائل التمويل العقاري شقق الإسكان الإعلان 18

أوضح صندوق التمويل العقاري أن التقديم سوف يتم بصورة إلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

أما ما تم الإعلان عنه بطرح الإعلان الثامن عشر من شقق الإسكان الاجتماعي عبر السوشيال ميديا هو أمر عار تمامًا من الصحة على حسب ما تم التصريح به من قبل ” مي عبدالحميد” الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

موعد تسليم وحدات الإعلان ال14

أضافت مي عبدالحميد في تصريحاتها أنه من المقرر بدء تسليم وحدات الإعلان الرابع عشر بدءًا من شهر أبريل المقبل، حيث قد انتهى الصندوق من تنفيذ 650 ألف وحدة وجاري الآن الانتهاء من 220 ألف وحدة أخرى وسوف يتم استكمال العدد إلى مليون وحدة سكنية.

وتابعت حديثها أن الإعلان العاشر لم يتبقى فيه سوى 7 الآف وحدة فقط والسبب في هذا التأخير هو تعثر بعض المقاولين، لكن لم يتم استلام الوحدات سوى بعد الإنتهاء من تنفيذها وتجهيزها تمامًا.