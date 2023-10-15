أماكن شراء كراسة الشروط لشقق الإسكان.. ” هتاخد شقة واسعه جدًا وبمقدم 20 ألف جنية بس!

أماكن شراء كراسة الشروط لشقق الإسكان الاجتماعي الإعلان ال18، كراسة الشروط هي وسيلة الحجز الأولى في مشوار الحصول على وحدة سكنية تابعة إلى هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان، لذلك ينتظر الآلاف من المواطنين صدور الإعلان الجديد للتعرف على الشروط وأماكن الشقق وكيفية التقديم وغيرها من المعلومات التي تتضمنها كراسة الشروط.

أماكن شراء كراسة الشروط لشقق الإسكان الاجتماعي

أماكن شراء كراسة الشروط لشقق الإسكان الاجتماعي، عند طرح إعلان جديد من قبل وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، يتم الإعلان عن أماكن بيع كراسة الشروط وذلك إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى منافذ البريد في الأماكن والمحافظات التي يوجد بها وحدات سكنية.

على أن يتم بيع الكراسة بالمبلغ المحدد من قبل الجهة المنظمة لعملية حجز الوحدات والذي يتراوح عادة ما بين 300 إلى 500 جنيه مصري.

مواصفات عامة لكراسة الشروط

بعد أن تعرفنا على أماكن شراء كراسة الشروط لشقق الإسكان الاجتماعي، هناك مجموعة من المواصفات العامة يجب التأكد من تواجدها في كراسة الشروط والتي تم وضعها للحد من التزوير وهي كالآتي:

تباع في الأماكن المخصصة من قبل وزارة الإسكان وعادة في مراكز البريد.

نسخة أصلية ملونة تضم كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع.

لكل كراسة شروط رقم متسلسل مسجل باسم المشتري ولا يجوز لأحد غيره أن يستخدمها.

كيفية الحصول على كراسة الشروط