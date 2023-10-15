“الموظفين هيطيروا في السما م الفرحة” مكافأة نهاية الخدمة في القانون الجديد.. هتاخد فلوسك بالزيادات والعلاوات

مكافأة نهاية الخدمة في القانون الجديد هو من بين الموضوعات الشائكة للغاية والتي تهم نسبة كبيرة من العاملين بالدولة، فقد حدد مشروع قانون العمل الجديد العديد من الضوابط الهامة لاحتساب قيمة المكافأة في القطاع العام والخاص وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية.

مكافأة نهاية الخدمة في القانون الجديد

مكافأة نهاية الخدمة في القانون الجديد، وفقًا لقانون العمل الجديد فإنه يستحق العامل الحصول على مكافأة تحتسب على آخر أجر كان يحصل عليه وإليك ضوابط نص المادة 149 من القانون:

يستحق العامل عن مدة عمله بعد ال60 مكافأة بواقع نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.

تستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن 18 وذلك للمتدرج والعامل عند الوصول لهذه السن.

تحتسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل أو المتدرج وذلك على حسب الأحوال.

ما هي أبرز الحقوق الواردة في قانون العمل الجديد