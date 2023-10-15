إستخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 كُــل المحافظات pdf علمي وأدبي عبر results.mlazemna.com
نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023، ترددت في الساعات الماضية شائعات وأخبار لا نهاية لها حول صدور نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023، لكن مصادر رسمية من وزارة التعليم العراقية أكدت أن النتائج لا تزال في المرحلة النهائية وسيتم إعلان تلك النتائج خلال هذا الأسبوع، ولطمأنة الطلاب وأولياء الأمور حثت وزارة التربية الجميع على ضرورة انتقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات حول النتائج، سنطلعكم في هذا المقال على كافة تفاصيل إعلان النتائج.
نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023
أعلنت المصادر الرسمية من داخل وزارة التربية العراقية عن ظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 خلال الساعات القليلة القادمة اليوم الأحد الموافق الخامس عشر 15 من شهر أكتوبر 2023، حيث تم الانتهاء من إعداد الكشوفات الخاصة بالنتائج وجاري العمل على رفع النتائج لجميع الطلاب، وسيتمكن طلاب القسم الأدبي والقسم الأحيائي والتطبيقي من الاستعلام عن النتائج بكل سهولة من خلال موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني على الإنترنت وذلك في صباح اليوم بعد إعلان النتائج رسمياً، وأكدت المصادر إلى أن مؤشرات النجاح لجميع الطلاب مطمئنة للغاية ونسبة النجاح جيدة للغاية.
استخراج نتائج السادس اعدادي دور ثاني 2023
اليكم رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 وتلك هي خطوات الاستخراج:
- الخطوة الأولى: يجب على الطالب أو ولي الأمر التوجه إلى موقع نتائجنا.
- الخطوة الثانية: النقر على نتائج السادس الاعدادي دور ثاني 2023.
- الخطوة الثالثة: يتم اختيار القسم الخاص بالطالب (علمي “احيائي – تطبيقي” – أدبي).
- الخطوة الرابعة: الضغط على المحافظة التابع لها الطالب والنقر على تحميل.
- الخطوة الخامسة: اختيار المدرسة التابع لها الطالب وتنزيل ملف PDF خاص بالنتائج.
- الخطوة السادسة: بعد التحميل قم بالبحث عن نتيجة الطالب بالاسم أو بالرقم الامتحاني.
اعلان نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني
أعلنت وزارة التربية العراقية صباح اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 عن إصدار نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني للقسمين العلمي والأدبي، ويمكن تحميل النتائج بكل سهولة الآن:-
المحافظة
الحالة
النتيجة
|نينوى
|تم الرفع
|ديالى
|تم الرفع
|الكرخ 1
|تم الرفع
|الكرخ 2
|تم الرفع
|الكرخ 3
|تم الرفع
|الرصافة 1
|تم الرفع
|الرصافة 2
|تم الرفع
|الرصافة 3
|تم الرفع
|النجف
|تم الرفع
|ذي قار
|تم الرفع
|القادسية
|تم الرفع
|صلاح الدين
|تم الرفع
|واسط
|تم الرفع
|اربيل
|تم الرفع
|السليمانية
|تم الرفع
|دهوك
|تم الرفع
|الأنبار
|تم الرفع
|بابل
|تم الرفع
|البصرة
|تم الرفع
|كربلاء
|تم الرفع
|كركوك
|تم الرفع
|ميسان
|تم الرفع
|المثنى
|تم الرفع
المحافظة
الحالة
النتيجة
|نينوى
|تم الرفع
|ديالى
|تم الرفع
|الكرخ 1
|تم الرفع
|الكرخ 2
|تم الرفع
|الكرخ 3
|تم الرفع
|الرصافة 1
|تم الرفع
|الرصافة 2
|تم الرفع
|الرصافة 3
|تم الرفع
|النجف
|تم الرفع
|ذي قار
|تم الرفع
|القادسية
|تم الرفع
|صلاح الدين
|تم الرفع
|واسط
|تم الرفع
|اربيل
|تم الرفع
|السليمانية
|تم الرفع
|دهوك
|تم الرفع
|الأنبار
|تم الرفع
|بابل
|تم الرفع
|البصرة
|تم الرفع
|كربلاء
|تم الرفع
|كركوك
|تم الرفع
|ميسان
|تم الرفع
|المثنى
|تم الرفع
لينك نتائج السادس اعدادي الدور الثاني 2023 علمي وأدبي
صدرت الآن نتائج السادس الاعدادي 2023 دور ثاني للقسم العلمي والأدبي لجميع المحافظات العراقية ويمكن الآن لجميع الطلاب استخراج النتائج بكل سهولة ودون الخروج من المنزل من خلال موقع وزارة التربية العراقية أو من خلال موقع نتائجنا الوزاري وذلك حيث تم رفع كشوفات Pdf بها النتائج لجميع الطلبة.
موقع نتائجنا نتائج سادس اعدادي 2023 دور ثاني
أحصل الآن على نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني بكل سهولة من خلال الدخول على موقع نتائجنا وتحميل قائمة نتائج جميع الطلاب على مستوى كافة المدارس بالمحافظات العراقية المختلفة، وكل ذلك بصيغة ملف Pdf واستخراج النتائج يكون من خلال الاسم أو الرقم الامتحاني فقط.
حتى هذه اللحظة لم تعلن وزارة التربية العراقية ما إن كان هناك دور ثالث للطلاب أم لا ولم يتم تأكيد الأمر، ولكن تشير بعض المصادر إلى أن الوزارة ستكتفي بالدور الثاني فقط للطلاب، وأن الطلاب الذين لم يجتازوا الدور الثاني سيكون لهم حق إعادة العام مرة أخرى، كما أنه لم يتم تحديد الوقت الرسمي لفتح الاعتراضات على نتائج سادس اعدادي الدور الثاني 2023.