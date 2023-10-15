إستخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 كُــل المحافظات pdf علمي وأدبي عبر results.mlazemna.com

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023، ترددت في الساعات الماضية شائعات وأخبار لا نهاية لها حول صدور نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023، لكن مصادر رسمية من وزارة التعليم العراقية أكدت أن النتائج لا تزال في المرحلة النهائية وسيتم إعلان تلك النتائج خلال هذا الأسبوع، ولطمأنة الطلاب وأولياء الأمور حثت وزارة التربية الجميع على ضرورة انتقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات حول النتائج، سنطلعكم في هذا المقال على كافة تفاصيل إعلان النتائج.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023

أعلنت المصادر الرسمية من داخل وزارة التربية العراقية عن ظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 خلال الساعات القليلة القادمة اليوم الأحد الموافق الخامس عشر 15 من شهر أكتوبر 2023، حيث تم الانتهاء من إعداد الكشوفات الخاصة بالنتائج وجاري العمل على رفع النتائج لجميع الطلاب، وسيتمكن طلاب القسم الأدبي والقسم الأحيائي والتطبيقي من الاستعلام عن النتائج بكل سهولة من خلال موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني على الإنترنت وذلك في صباح اليوم بعد إعلان النتائج رسمياً، وأكدت المصادر إلى أن مؤشرات النجاح لجميع الطلاب مطمئنة للغاية ونسبة النجاح جيدة للغاية.

استخراج نتائج السادس اعدادي دور ثاني 2023

اليكم رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 وتلك هي خطوات الاستخراج:

الخطوة الأولى: يجب على الطالب أو ولي الأمر التوجه إلى موقع نتائجنا .

. الخطوة الثانية: النقر على نتائج السادس الاعدادي دور ثاني 2023.

الخطوة الثالثة: يتم اختيار القسم الخاص بالطالب (علمي “احيائي – تطبيقي” – أدبي).

الخطوة الرابعة: الضغط على المحافظة التابع لها الطالب والنقر على تحميل.

الخطوة الخامسة: اختيار المدرسة التابع لها الطالب وتنزيل ملف PDF خاص بالنتائج.

الخطوة السادسة: بعد التحميل قم بالبحث عن نتيجة الطالب بالاسم أو بالرقم الامتحاني.

اعلان نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية العراقية صباح اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 عن إصدار نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني للقسمين العلمي والأدبي، ويمكن تحميل النتائج بكل سهولة الآن:-

المحافظة الحالة النتيجة نينوى تم الرفع تنزيل ديالى تم الرفع تنزيل الكرخ 1 تم الرفع تنزيل الكرخ 2 تم الرفع تنزيل الكرخ 3 تم الرفع تنزيل الرصافة 1 تم الرفع تنزيل الرصافة 2 تم الرفع تنزيل الرصافة 3 تم الرفع تنزيل النجف تم الرفع تنزيل ذي قار تم الرفع تنزيل القادسية تم الرفع تنزيل صلاح الدين تم الرفع تنزيل واسط تم الرفع تنزيل اربيل تم الرفع تنزيل السليمانية تم الرفع تنزيل دهوك تم الرفع تنزيل الأنبار تم الرفع تنزيل بابل تم الرفع تنزيل البصرة تم الرفع تنزيل كربلاء تم الرفع تنزيل كركوك تم الرفع تنزيل ميسان تم الرفع تنزيل المثنى تم الرفع تنزيل