كــشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الخامسة والأخيرة بالعراق عبر منصة مظلتي

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وقد مرت بعدة عمليات بحث، وفي خطوة جديدة لدعم الأسر الفقيرة في العراق، نشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قائمة بـ اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الذين سيتم شمولهم في الوجبة الأخيرة لعام 2023، وهي الخطوة التي تأتي وسط مبادرة حكومية يهدف إلى تقديم خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة والضعيفة في البلاد والدعم الأسري، ومن جانبها فأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه سيتم إعلان كشوفات المشمولين نهاية هذا الشهر أو بداية الشهر القادم على الأكثر.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 بالعراق

بحث كبير من جانب الجميع عن طريقة تحميل كشوفات تلك الأسماء التي تخص الوجبة الأخيرة، ويمكن التعرف على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 في العراق الوجبة الأخيرة من خلال مجموعة خطوات بسيطة:-

قم بالدخول إلى متصفح الويب الخاص بك وقم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

العراقية. بعد الدخول إلى الموقع، ابحث عن منصة (Umbrella مظللتي) وانقر عليها.

وانقر عليها. ستظهر صفحة جديدة.

قم بالتمرير في الصفحة حتى تجد قسم المزايا الاجتماعية وانقر عليه.

بمجرد الدخول إلى قسم الرعاية الاجتماعية، ستظهر لك قائمة بأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، ابحث عن خيار “اسم المستفيد من الرعاية الاجتماعية” وانقر عليه.

ستظهر صفحة جديدة بها نموذج لإضافة المعلومات المطلوبة.

أضف المعلومات المطلوبة ثم اضغط استعلام.

كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة، ومن أجل الحصول على المزايا الاجتماعية في العراق عام 2023، يجب على المتقدمين توفير سلسلة من الشروط الأساسية، وفيما يلي قائمة بالشروط المطلوبة:

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية. كما يجب أن تتكون عائلة المتقدم من 4 أفراد على الأقل. يجب أن يتراوح عمر المتقدمين الذكور بين 18 و 60 عامًا، ويجب أن تتراوح أعمار المتقدمين الإناث بين 15 و55 عامًا. كما يجب ألا يكون لدى المتقدمين أي أموال أو تأمين صحي أو اجتماعي ويجب أن يكونوا مسجلين لدى وزارة الشؤون الاجتماعية. يجب أن يأتي المتقدمون من أسر فقيرة ويجب أن يكون دخل أسرهم الشهري منخفضًا. ويتم تحديد الشروط الأخرى بناءً على دراسات محددة تجريها الوزارة وقد تشمل وجود فرد من الأسرة ليس لديه معيل رسمي، أو فرد من الأسرة يعاني من إعاقة جسدية أو عقلية.

ستشهد الساعات القليلة القادمة إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 بالعراق لجميع المحافظات عبر موقعها الإلكتروني ومنصة مظللتي، وسيتمكن الجميع من الاطلاع على تلك الكشوفات لمعرفة ما إن كانوا مؤهلين للحصول على ذلك الدعم أم لا، ومن الجدير بالذكر أن تلك الكشوفات تكون بصيغة pdf.