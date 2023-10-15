استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 عبر tk.moss.gov.eg وموعد تطبيق الزيادة الجديدة 15%

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023، تعتبر زيادة مبالغ معاش تكافل وكرامة إحدى الخطوات المهمة لتعزيز العيش الكريم وتحسين الظروف المعيشية للمستفيدين، لذلك فيسعى جميع المستفيدين إلى التعرف على رابط وخطوات استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 وذلك ما سنقدمه لكم في خلال السطور القادمة من هذا المقال.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023، حيث أعلن الرئيس السيسي زيادة نسبية في الفئات المالية المخصصة لمستفيدي معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15%، وسيستفيد من هذه الزيادة نحو 5 ملايين أسرة في 2023، وأكدت وزارة المالية إن قيمة المعاشات الجديدة لتكافل وكرامة ستزيد بنسبة 15%، وستتضمن الزيادة تحسين الطبقة المالية لنحو 5 ملايين مستفيد من المعاشات بتكلفة سنوية تبلغ نحو 4.5 مليار جنيه، وسيتحمل هذه التكلفة الخزانة العامة للدولة، ونتيجة لذلك فارتفعت معاشات تكافل وكرامة بأكثر من 40 % منذ أبريل 2023.

لينك استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

يمكنك استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 للمواطنين المشاركين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، كالآتي:

أولًا: التوجه إلى موقع بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة .

. ثانيًا: إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب الكارت.

ثالثًا: الضغط على استعلام.

موعد تطبيق زيادة تكافل وكرامة

وبحسب إعلان وزارة المالية، فمن المتوقع تطبيق إجراءات زيادة المعاشات والحد الأدنى للأجور في أكتوبر من العام الحالي، وستشمل الزيادة حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية بتكلفة تقدر بحوالي 60 مليار جنيه منذ أبريل 2022، فقد زادت الأجور والحد الأدنى للأجور خلال العامين الماضيين، وزادت المعاشات التقاعدية أربع مرات، وأكدت وزارة المالية أن حزمة الحوافز الجديدة والقوانين المتزايدة التي تشمل العاملين بالدولة والمتقاعدين سيتم عرضها على مجلس النواب في أقرب وقت ممكن في أكتوبر المقبل، على أن تدخل الحزمة حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أكتوبر.