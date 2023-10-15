File حملها كلها pdf.. نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني وزارة التربية العراقية بحث بالاسم فقط كافة المحافظات

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني، مع اقتراب نهاية الدور الثاني للصف السادس الإعدادي في الأقسام الأدبية، يترقب الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر ظهور نتائجهم، وزارة التربية العراقية قد أعلنت عن قرب تاريخ الإعلان عن هذه النتائج في مختلف محافظات البلاد. سنستعرض في هذا المقال الموعد النهائي المحدد لإعلان نتائج الصف السادس الإعدادي.

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

في إعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم العراقية أمس الجمعة، تم التأكيد على انتهاء عمليات التصحيح لأوراق امتحانات الصف السادس الإعدادي الدور الثاني. ومن المتوقع أن تكون نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني الأدبي قابلة للعرض قبل بداية العام الدراسي الجديد، يُتوقع أن يتم الإعلان عن تلك النتائج يوم الأحد القادم، الموافق 15 أكتوبر 2023.

موقع وزارة التربية العراقية لاستخراج النتائج

للحصول على نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني الأدبي في العراق، يمكن للجميع القيام بهذه الخطوات البسيطة:

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت.

سجّل الدخول إلى الموقع الإلكتروني.

بمجرد تسجيل الدخول، ستجد العديد من الخيارات المتاحة، بما في ذلك نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الثاني.

انقر على الخيار المخصص لنتيجة الصف السادس الإعدادي الدور الثاني.

املأ البيانات المطلوبة مثل رقم الجلوس الخاص بك والشعبة والمعلومات الأخرى.

بمجرد التحقق من صحة المعلومات المدخلة، اضغط على زر “استعلام”.

يمكنك بعد ظهور النتيجة طباعتها للحفاظ على سجل خاص بك.

من المتوقع أن يتم الكشف عن نتائج الصف السادس الإعدادي للدور الثاني لعام 2023 في الساعات القادمة، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات في السجلات. تم الإعلان سابقًا من قبل وزارة التربية العراقية عن قرب ظهور نتائج الدور الثاني للصف السادس الإعدادي لعام 2023، سواء في المدارس أو عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

اعلان نتائج السادس الاعدادي

أعلنت وزارة التربية العراقية بفخر عن موعد الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني للعام 2023، من المقرر أن يتم هذا الإعلان في يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023. تمت عمليات تصحيح الامتحانات الخاصة بالدور الثاني بنجاح، وتوقعات بنسب نجاح عالية هذا العام، مما يعكس أداء الطلاب المميز، الوزارة أعلنت أيضًا أنه لن يكون هناك دور ثالث للاختبارات، مما يشير إلى تفوق العام الحالي مقارنة بالعام السابق.

تم إعلان نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني مستمرة، ولكن وزارة التعليم في العراق أوضحت مؤخرًا أن عمليات مراجعة وتصحيح الأوراق الخاصة بالامتحانات ما زالت جارية. سيتم الإعلان عن النتائج في الأيام القادمة بمختلف محافظات العراق فور الانتهاء من هذه العمليات. يُشير إلى أن الإعلان عن النتائج سيتم من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية في العراق.

بعد إجراء الاختبارات المتعلقة بالدور الثاني، ينتقل المعلمون إلى مرحلة تصحيح أوراق الطلاب، ستكون هذه المرحلة مؤقتة، وبعد انتهائها، سيتم الإعلان عن تاريخ عرض النتائج المحدد في الثالث عشر من شهر أكتوبر، تُعتمد النتائج بواسطة وزارة التعليم ويتم نشرها عبر الرابط الإلكتروني المخصص.