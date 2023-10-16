NoW.. ظهور اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي عبر الموقع الرسمي

تعتبر اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي، أهم ما يبحث عنه المتقدمين لشغل هذه المهمة في الآونة الأخيرة وذلك للتعرف على من تم قبوله ضمن صفوف الجيش العراقي، حيث وضعت الوزارة عدة شروط ينبغي مراعاتها قبل التقدم والالتحاق بصفوف الجنود في الدولة، لذلك إذا كنت من المهتمين بشغف الاطلاع على كشوفات الأسماء بإمكانك متابعة التقرير الذي أعددناه لك في النقاط التالية، حتى تكون على علم بكل ما هو هام من هذه الناحية.

اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي

حتى تتمكن من التعرف على اسماء المقبولين في وزارة الدفاع 2023 بصفة جندي، بإمكانك اتباع عدة خطوات هامة تتمثل فيما يلي:

ادخل إلى موقع وزارة الدفاع العراقية من الرابط الذي تم تخصيصه لذلك.

من القائمة التي تظهر أمامك ابحث عن اسماء المقبولين في الجيش.

أضف كافة المعلومات التي يتم طلبها منك أبرزها رقم الهوية.

بعد أن يتم تحميل الاسماء عليك الاطلاع على القائمة والتحقق من وجود اسمك بينها.

إذا ظهر الاسم فإن هذا يعني بأنك من المقبولين، أما إن لم تجده فاعلم أنك لم تتأهل للقبول.

شروط القبول في وزارة الدفاع بصفة جندي

توجد بعض الشروط التي ينبغي توافرها في المتقدم حتى يتمكن من القبول بين صفوف الجيش العراقي نذكر أبرزها فيما يلي:

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات.

ألا يتخطى العمر الذي حددته وزارة الدفاع.

أن يكون قادر على تحمل الظروف البدنية الصعبة ويتمتع بصحة جيدة.

لا يكون لديه سجل جنائي يحمل أية مخالفات أو قضايا جنائية.

اجتياز التدريب العسكري بنجاح.

يتوجه الجندي بعد قبوله إلى الوحدة التي من المفترض أن يخدم فيها.

متطلبات العمل بصفة جندي في الجيش العراقي

يقدم لك العمل في صفوف الجيش العراقي بعض الفرص التي يمكن الاستفادة منها أهمها المساهمة في خدمة الوطن والدفاع عنه، التدريب الدائم مع فرصة الحصول على ترقيات، تطوير المهارات والقدرات العسكرية، الانتماء إلى أهم منظومة في الدولة العراقية وهي كونك أحد أفراد وزارة الدفاع، مع ضرورة الالتزام بالقوانين وأنظمة الدولة العسكرية.

التحقق من أسماء المقبولين بصفة جندي



للتحقق من إعلان أسماء المقبولين بصفة جندي في وزارة الدفاع العراقية لعام 2023، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع واتباع الخطوات التي تم الإشارة إليها أعلاه. ستجدون قائمة بأسماء الأفراد الذين تم قبولهم والذين سينضمون إلى صفوف الجيش العراقي.