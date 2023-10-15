“مبروووووك”.. الآن ظهور نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني في العراق بجميع المحافظات بالاسم والرقم الامتحاني

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 أصبحت محور اهتمام الطلاب والطالبات في العراق خلال الساعات الأخيرة، حيث إن وزارة التربية العراقية أعلنت عن انتهاء عمليات التصحيح الخاصة بأوراق امتحانات السادس الاعدادي الدور الثاني، ومن المتوقع أن تعلن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 في الأيام القليلة المقبلة قبل بدء العام الدراسي الجديد، وفي هذا المقال، سنقدم لكم كافة التفاصيل التي تخص نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني الأدبي والعلمي وكيفية الحصول عليها.

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني في العراق

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية في بيان لها، عن انتهاء عمليات التصحيح الخاصة بأوراق امتحانات السادس الاعدادي الدور الثاني جميع الأقسام، وهذا يعني أن النتائج على وشك الإعلان عنها وتوفيرها للجميع، ويمكن لجميع الطلاب والطالبات الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني بسهولة ويسر عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية على الإنترنت.

بمجرد وصولك إلى الموقع، قم بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني. ستحتاج إلى استخدام بيانات الدخول الخاصة بك.

بعد تسجيل الدخول، ستظهر لك العديد من الخيارات على الموقع.

قم بالبحث عن خيار “نتيجة الصف السادس الإعدادي الدور الثاني” وعليك اختياره.

بعد اختيار الخيار السابق، ستُطلب منك إدخال بعض البيانات.

ستحتاج إلى كتابة رقم الجلوس الخاص بك، واسم الشعبة، وغيرها من المعلومات الأخرى الضرورية.

تأكد من إدخال المعلومات بدقة.

بمجرد التأكد من صحة البيانات المدخلة، قم بالضغط على أيقونة “استعلام”.

ستظهر النتيجة بعد ذلك.

بمجرد ظهور النتيجة، يمكنك طباعتها للحفظ والاحتفاظ بها.

بهذه الطريقة، يمكن للجميع الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني جميع الأقسام بسهولة ويسر عند إعلانها رسميًا على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ظهرت نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023، عن ظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني، وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة بنجاح، وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن عدم وجود دور ثالث للامتحانات، وسيكون هناك فقط دور ثاني، وأعربت الوزارة عن تهانيها لجميع الطلاب الناجحين، وتمنت لهم التوفيق في مسيرتهم العلمية، وذكرت الوزارة أن نسب النجاح في هذا العام عالية، مما يعكس الأداء الجيد للطلاب، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا.