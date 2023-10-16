اخر تحديث.. تردد قناة روتانا سينما الجديد 2023 على جميع النايل سات وعرب سات

زاد البحث مؤخرا عن تردد قناة روتانا سينما الجديد 2023، والتي تعد واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي تلقى رواجا وإقبالا كبيرا من كافة المواطنين حول انحاء الوطن العربي، نظرا لأنه يتم إتاحة البث عليها بشكل مباشر على كافة الأقمار الصناعية وذلك لأن هذه القناة مخصصة فقط لعرض الأفلام السينمائية القديمة والحديثة، ومن ثم فإنها تلبي كافة احتياجات أذواق المشاهدين منذ بدء انطلاقتها من عام 2004.

تردد قناة روتانا سينما الجديد 2023

يهتم معظم المشاهدين لمعرفة تردد قناة روتانا سينما الجديد 2023، وذلك لمتابعة اقوى الافلام الحصرية التي يتم بثها على شاشة القناة بجودة عالية، وفيما يلي نوفر بيانات تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات بجودة hd:

تردد قناة روتانا سينما: 12226.

معامل تصويب الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

ايضا من الممكن متابعة القناة عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد الذي وفرته إدارة القناة والذي نوضح لكم أبرز المعلومات حوله في الآتي: التردد: 11843. معامل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي. الجودة: HD. معامل تصحيح الخطأ: 3/4.



طريقة ضبط تردد القناة

يمكن ضبط تردد قناه روتانا سينما من خلال اتباع بعض الخطوات التي ينبغي أن يحرص على المشاهد على اتباعها، حتى يتمكن من استقبال ما تعرضه القناة على شاشتها والتي تتمثل فيما يلي:

بدء الضبط يأتي من إحضار الريموت كنترول ثم النقر على القائمة.

ابحث في قائمة القنوات عن تردد القنوات او اسم القنوات ثم حدد خيار بحث يدوي من القائمة التي تظهر أمامك.

اضف تردد قناة روتانا سينما الذي تم توضيحه في بداية التقرير.

ابحث عن القناة ثم اضغط على حفظ حتى تتمكن من استقبال بث القناة بإشارة قوية وصورة بجودة عالية.

أهم ما تعرضه قناة روتانا سينما

تحرص قناة روتانا سينما على تلبية احتياجات المشاهدين من خلال عرض مجموعة متميزة من الأفلام الحديثة أو القديمة التي تناسب كافة الأعمار مع مراعاة التقاليد المجتمعية في وطننا العربي، كما توفر مجموعة من الأفلام الكلاسيكية الرائجة، والتي تعتبر بذلك القناة من أهم وسائل التسلية ومتابعة افضل الافلام، لذلك أصبح الكثير من الجماهير يفضلون مشاهدتها ومتابعتها طوال اليوم للهروب من صخب الحياة.

القمر الصناعي نايل سات التردد 12226 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معدل التصحيح 6/5 الجودة HD

وعلاوة على ذلك فإن هناك نسخة أخرى من قناة روتانا سينما مصرية على القمر الصناعي عرب سات ويكون تردد تحميل هذه القناة 11843 واستقطابها يكون أفقي ومعامل تصحيح الخطأ ¾ وجودتها HD أيضًا.