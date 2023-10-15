عراقيون NOW..استخراج نتائج السادس الاعدادى 2023 الدور الثاني للفروع” علمى – ادبى” من موقع ملازمنا

استخراج نتائج السادس الاعدادى 2023 الدور الثاني عبر موقع نتائجنا والذي اعلن عن اكتمال عملية تصحيح ومراجعة أوراق الطلاب بنسبة 100% لجميع الفروع والمحافظات العراقية ، وبالتالي متوقف إعلان النتيجة على اعتماده وزير التربية والتعليم العراقية، وإعلانها في المواقع الرسمية منها موقع الوزارة وبعض القنوات الاخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص التليجرام ، وهنا عبر موقع البديل نوفر إليك رابط استخراج النتيجة بشكل مباشر.

استخراج نتائج السادس الاعدادى 2023 الدور الثاني

يعيش طلاب وطالبات الصف السادس الاعدادى بالعراق حالة من التوتر والقلق بسبب تأخر إعلان نتائج الدور الثاني الخاصة بهم حتى الان، وخاصة وان الوزارة أوضحت على أن النتيجة سوف تكون منتهية في الأسبوع الماضية ولكن تأخر إعلانها حتى الآن يثير غضب الطلاب وخاصة ومع اقتراب العام الدراسي الجديد ، والذي يرغب الطلاب في الاطلاع على نتائجهم لتحديد مصيريهم من العام الدراسي الجديد.

نتائج السادس الاعدادى الدور الثاني 2023

للاطلاع على نتائج الطلاب في العراق إليك ثلاث مواقع هامة منها موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا التعليمي وموقع ناجح التعليمي، ايضا وكلاهما يعرض النتيجة في صيغة ملفات لقوائم بأسماء الطلاب بالكامل مع دراجاتهم واشهر مايميز تلك الطريقة هو انه يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم بعضهم ،أما موقع وزارة التربية العراقية فيعرضها بنتيجة كل طالب على حدى ، ولهذا إليك خطوات استخراج نتائج السادس الاعدادى 2023 الدور الثاني عبر موقع نتائجنا

انقر على رابط موقع نتائجنا .

حدد المحافظة التى مسجل بها تعليميا مع تحديد قائمة القسم العلمي الخاص بك.

اضغط على مربع التحميل .

انتظر ثوانى حتى يتم تحميل ملف النتيجة.

ظهرت فى صباح اليوم نتائج السادس الاعدادى 2023 للدور الثانى على موقع نتائجنا التعليمي في جميع المحافظات العراقية إلي كافة الطلاب في الفروع العلمية المختلفة وقد بدا الطلاب من اليوم في البحث عن كيفية تقديم الاعتراضات على نتائج السادس الاعدادى للدور الثاني والتي سوف تحدده وزارة التربية العراقية في الساعات المقبلة.