الان نتائج السادس الاعدادي العراق 2023 الدور الثاني جميع الفروع

تعتبر وزارة التربية العراقية، هي من أهم الوزارات في دولة العراق، التي تعمل على متابعة سير العملية التعليمية، فضلاً عن أنها نوهت في أخر تصريحات لها بأن نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثاني، تم الإنتهاء من المرحلتي التصحيح وتدقيق الدرجات، ليتبقى فقط مرحلة رفع النتائج، الذي من المتوقع أن يتم في الساعات القليلة المقبلة، من أجل أن يتمكن الجميع من الحصول على النتيجة الخاصة بهم، وفقًا لما أشارت إليه الوزارة.

معرفة نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

وأكدت الوزارة، أنها تعمل بكافة جهدها وبجميع إمكانياتها وطاقتها، على الإنتهاء من جميع نتائج الصف السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني، خاصة وأن باب القبول الموحد في الجامعات والكليات العراقية، أوشكت على الظهور، إضافة إلى أن هذه النتيجة تم الإنتهاء من تصحيح أوراق الإمتحانات الخاصة بكل طالب أمس الجمعة، وجاري العمل في الوقت الحالي على رفع النتيجة، وذلك في صيغة ملفات أو كشوفات تُعلنها الوزارة.

نتائج الصف السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

أتاحت وزارة التربية العراقية، موقع نتائجنا، من أجل القيام بالإطلاع على نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني، كما يمكن معرفتها على النحو التالي:-

في الخطوة الأولى تقوم بالذهاب لموقع نتائجنا.

بينما الخطوة الثانية تكون بالذهاب إلى الصفحة الرئيسية من الموقع.

اختيار نتيجة السادس الاعدادي مباشرة.

بعدها يتم إضافة رقم الجلوس وكذلك اسم الطالب رباعي.

ليتم بعدها تنزيل جميع الكشوفات الخاصة بالنتيجة.

ظهور نتيجة السادس الاعدادي

أصبحت نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني، بين جميع الطلبة والطالبات في مختلف محافظات العراق، خاصة بعد الإنتهاء منها، والعمل على رفعها عبر موقع نتائجنا وكذلك موقع وزارة التربية العراقية التي من خلاله أصبح بالإمكان الحصول على جميع الكشوفات التي تضمن النتائج، شاملة الدرجات الخاصة بكل مادة.