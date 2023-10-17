الجميع هيبني لعياله براحته.. فتح تراخيص البناء الجديدة لكل المصريين المحققين لهذه الشروط الهامة

تراخيص البناء الجديدة تثير تساؤلات واسعة في أوساط المواطنين حول إمكانية عودتها في المدن وعواصم المحافظات بدون اشتراطات جديدة في مصر، أثيرت تلك الأسئلة نتيجة تداول منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يكشف عن فتح تراخيص البناء في المدن والقرى وذلك وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008.

تراخيص البناء الجديدة

هذا الإعلان يأتي في سياق محاولة السلطات الحكومية للسيطرة على تراخيص البناء والمنع من ظهور العشوائيات مرة أخرى، يُشير مصدر بمحافظة القاهرة إلى أن تسهيلات الحصول على تراخيص البناء تعتمد على اشتراطات محددة، والتي تقتصر على إقامة مبان أرضية و4 أدوار في حال زيادة عرض الشارع عن 12 متر، بالنسبة لتراخيص البناء في القرى، ينطبق قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008 حتى الآن.

تراخيص البناء الجديدة 2023

يجري العمل على تعديل قانون البناء لضمان توافقه مع التطورات الحالية ومنع التجاوزات والمخالفات الجديدة، حتى تلك اللحظة تبقى تراخيص البناء الجديدة متاحة لمن يلتزم بالاشتراطات الحالية ويلتزم بتقديم المستندات المطلوبة للحصول على تلك التراخيص، إذا كان هناك توجيه أو تعديل قانوني جديد، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي، مما يتيح فهم أوضح للإجراءات المتبعة والشروط اللازمة للحصول على تراخيص البناء في المدن والقرى في مصر.

قرار عودة تراخيص البناء الجديدة

تبقى قرار عودة تراخيص البناء الجديدة في المدن وعواصم المحافظات في مصر قيد النقاش والدراسة من قبل الحكومة ومجلس النواب، لم يتم إصدار قرار رسمي حتى اللحظة يؤكد تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، في وقت سابق أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ مدينة كفر الشيخ، القرار رقم 309 لعام 2023، والذي يتيح استئناف أعمال البناء والتشطيبات في القرى والمدن.

وثائق تراخيص البناء الجديدة

للحصول على تراخيص البناء في القرى والمدن، يجب تقديم الوثائق التالية:

عقد مقاولة من مهندس وشهادة إشراف. رسم هندسي يحتوي على تفاصيل واضحة حول الأرض أو المبنى. صورة من بطاقة الرقم القومي للمالك، والتي يجب أن تكون سارية. بيان توثيق الأرض أو المبنى في الشهر العقاري. إيصال يثبت دفع المبالغ المطلوبة للحصول على تراخيص البناء. دفع رسوم الإصدار لتصاريح البناء في القرى والمدن.

هذه الإجراءات والوثائق اللازمة تعد أساسية للحصول على تراخيص البناء، ويجب أن يلتزم المتقدمون بها لضمان تنفيذ البناء والتشطيبات وفقًا للأنظمة والاشتراطات البنائية المعمول بها.