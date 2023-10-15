اخيرا فتح حجز شقق وزارة الإسكان 2023 الاعلان 18 تشطيب كامل.. فلوس قليلة وشقة كبيرة قدم حالًا

قدم شقق وزارة الإسكان حيث بدأت الوزارة ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، العمليات الخاصة بالحجز في مشروعات “جنة” و”سكن مصر” و”الإسكان المتميز” اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 أكتوبر، وتستمر حتى يوم 14 نوفمبر القادم، قد وافق الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طرح وحدات سكنية في مشروعات الإسكان المميزة التي تمتاز بالطابع الساحلي وتحمل أسماء (سكن مصر، جنة).

شقق وزارة الإسكان

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح شقق وزارة الإسكان الجديدة في ثلاث مشروعات مختلفة تتواجد في خمس مدن جديدة، وتوضح الوزارة أنه تم طرح الوحدات السكنية في مشروعات الإسكان المميزة التي تمتاز بالطابع الساحلي في المدن التالية: رشيد الجديدة، المنصورة الجديدة، ناصر (غرب أسيوط)، غرب قنا، وملوي الجديدة.

تفاصيل شقق وزارة الإسكان

التفاصيل الدقيقة لوحدات شقق وزارة الإسكان المطروحة في هذه المشروعات كالتالي:

144 وحدة سكنية في مدينة رشيد الجديدة.

288 وحدة سكنية في مدينة المنصورة الجديدة.

192 وحدة سكنية في مدينة ناصر (غرب أسيوط).

144 وحدة سكنية في مدينة غرب قنا.

148 وحدة سكنية في مدينة ملوي الجديدة.

كراسات شروط الوحدات السكنية 2023

تكون كراسات الشروط والمواصفات والمساحات الخاصة بوحدات السكن المتاحة في هذه المشروعات في مقر الجهاز المختص اعتبارًا من الأحد، 15 أكتوبر 2023، في حال تقديم أكثر من شخص للحصول على وحدة سكنية واحدة، سيتم إجراء قرعة علنية يدوية لتحديد الفائز بهذه الوحدة، يتم تنفيذ تفاصيل البيانات لكل وحدة مطروحة في كراسة الشروط.