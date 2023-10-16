أبرز شروط نقل المديونية وإعادة جدولة القروض في مجال الإسكان 2023-1445

أعلنت منصة سكني بالمملكة العربية السعودية، عن شروط التي تسمح للمواطن بنقل المديونية وإعادة جدولة القروض، وذلك في قطاع الإسكان، لذا قررت بذلك منصة سكني مجموعة من الشروط اللازمة؛ حتى يتمكن المواطن من نقل المديونية بشكل جديد، لذا سوف نتعرف على الشروط الخمسة التي أعلنها البرنامج للنقل، هذا ومن جانب حصوله على الدعم السكني من بداية، في هذا المقال بالسطور القادمة.

شروط نقل المديونية وإعادة جدولة القروض

حدد البرنامج الدعم السكني عدة الشروط التي يجب توافرها، ويصلوا إلى خمس شروط لكي تتمكن من نقل المديونية بكل سهولة، بالإضافة إلى إعادة جدولة الديون العقارية لدعم السكني، سوف نسرد الشروط الخمس وهم :

الشرط الأول وهو أن يكون العميل منتظم بسداد، سوف يتم نقل المديونية له.

الشرط الثاني هو العميل الحاصل على الدعم كلي أو حتى الجزئي.

الشرط الثالث هو أنه لا يتم تطبيق عملية نقل المديونية على المبادرة التي تقوم في الأوقات الحالية على فئات العسكريين والمدنيين.

الشرط الرابع والذي يشترط الحصول المستفيدين على التمويل القائم.

الشرط الخامس وهو يتوجب عدم تجاوز مدة السداد عن المدة الباقية من العقد الحالي.

موعد نزول الدعم السكني

أكدت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، على موعد الإيداع في الدعم السكني شهريًا، ومن المحدد أن ينزل الدعم في يوم 24 من التقويم الميلادي، ومن المتوقع أن يصرف جميع مستحقات للأفراد في شهر أكتوبر الجاري ، كما حددته الوزارة كالتالي: