الآن خطوات الحصول على إجازة مرضية ورابط الحصول عليها

يبحث المواطنين عن خطوات التقديم على إجازة مرضية، حيث قد يتعرض بعضهم إلى الأمراض المزمنة أو الصعبة، ويحتاج إلى الاستراحة، لذا سوف نتعرف على خطوات الحصول على إجازة مرضية في هذا بالسطور التالية.

خطوات الحصول على إجازة مرضية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن الخطوات التقديم على إجازة مرضية، من خلال اتباع هذه المراحل الآتية:

المرحلة الأولى وهى الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الصحة السعودية.

المرحلة الثانية وهى الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

المرحلة الثالثة والتي تشتمل على الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

المرحلة الرابعة والتي تتضمن النقر على خدمة إصدار الإجازات المرضية.

الخطوة الخامسة وهى عليك باختيار نوع الخدمة المرتبطة بالإجازة المرضية.

الخطوة السادسة وهى تدوين رقم الخدمة، الذي من مفترض أن يرسل لك في رسالة نصية عبر هاتفك.

الخطوة السابعة تشتمل على تدوين الرقم البطاقة المرتبط بك، ثم عليك بالضغط على كلمة الاستعلام.

الخطوة الثامنة وهى يتوجب عليك طباعة التقرير بصيغة pdf لحالتك المرضية إلى الجهة المعنية بهذا،

الخطوة التاسعة يتعين عليك النقر على كلمة حفظ، وفي حالة عدم انشاء حساب على موقع صحتي السعودي، عليه بإنشائه وكتابة كافة البيانات المتعلقة بالشخص المتقدم.

رابط الحصول على إجازة مرضية

أعلنت وزارة الصحة بالسعودية طريقة التقديم على إجازة مرضية بالمملكة، وهي كما ذكرنا في السطور السابقة، فقط انقر هنا، مما يعد هذا حق مشروع لجميع العاملين في القطاعين الخاص والحكومي، وهذا ضمن مجموعة من الشروط والقوانين التي لابد من توافرها، بالإضافة إلى لا يحق لأصحاب الأعمال فصل الموظفين الذين تحت المرضية