استقبل تردد قناة كراميش الجديد على النايل والعرب سات 2023

تحتل قناة كراميش مكانة لدى الأطفال الوطن العربي، ومع حدوث تحديثات في الترددات القنوات، يبحث الأمهات والآباء عن التردد الجديد للقناة، حتى لا يستاء أطفالهم؛ ومن أجل الترفيه عنهم حتى تزداد حصيلته التعليمية، بحيث لا يكون عليهم ضغط الدراسة، فهى قناة تخصص بالغناء، وتقديم البرامج الدينية، بجانب البرامج التثقيفية والتعليمية، وكذلك بث الأفلام الكرتونية، وهى تعد من أشهر القنوات التي تشتهر في الوطن العربي، لذا في هذا المقال سوف نتعرف على تردد الجديد لقناة كراميش في السطور التالية.

تردد قناة كراميش

حتى تتمكن من مشاهدة قناة ترددها الجديد، عليك باتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى كتابة تردد القناة على النايل السات وهو 11603.

الخطوة الثانية وهي تدوين معدل الاستقطاب أفقيًا.

الخطوة الثالثة وهى كتابة معدل الترميز وهو 27500.

الخطوة الرابعة وهى إدخال معامل تصحيح الخطأ المتمثل في 5/6.

تردد قناة كراميش على عرب سات 2023

ولكي تستمتع بمشاهدة قناة كراميش على عرب سات، حيث تقدم محتوى متنوعًا لجميع الأطفال الوطن العربي، عليكوا بمتابعة الخطوات الآتية وهى:

الخطوة الأولى وهي إدخال التردد على عرب سات وهو 11390.

الخطوة الثانية وهى إدخال معدل الاستقطاب عموديًا.

الخطوة الثالثة وهى أن تكون معدل الترميز وهو 27500.

الخطوة الرابعة وهي إدخال معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مميزات قناة كراميش للأطفال

وعند الحديث عن مميزات التي تتوفر في القناة، نجد أنها كثيرة وسوف نحاول أن نحصرها في السطور التالية: