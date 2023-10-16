ببلاش الآن عروض كارفور لشهر أكتوبر 2023 على المنتجات المختلفة يلا اشتري

تستمر عروض وخصومات كارفور بالنسبة لشهر أكتوبر لعام 2023 بالتزامن مع بدء موعد الدراسة لأن أغلب الأسر تحتاج لشراء المستلزمات المدرسية لأبنائها، ولهذا فتحرص إدارة كارفور لتوفير جميع احتياجات المواطنين وفق للموسم الحالي بأفضل الخصومات والتخفيضات.

عروض كارفور لشهر أكتوبر

تهتم إدارة كارفور بتوفير السلع والمنتجات لكل بيت في جميع فروع كارفور التي تنتشر في كافة أنحاء المحافظات، كما أنها تسعى لتوفير جميع أنواع المنتجات للتوفير على الزبائن حيث يقوم بشراء جميع تلك المستلزمات من مكان واحد وهو كارفور، كما أن إدارة المكان تهتم بتوفير الاحتياجات المتعلقة بالمواسم المختلفة كالأعياد، والمدارس، وعيد الأم وغيرها من المناسبات الأخرى، كما توفر إدارة كارفور في الفترة الحالية مستلزمات المدارس التي تشمل الحقائب والكراسات وغيرها من المستلزمات الأخرى بأعلى خصومات، بالإضافة إلى الأغذية التي يحتاج لها الطلاب في فترة الدراسة.

خصومات كارفور لشهر أكتوبر

يتسارع زبائن كارفور من الشهر الماضي على الوصول لمجلة الخصومات التي وفرتها إدارة كارفور وقامت بنشرها عن طريق صفحاتها أو حتى فروعها بالإضافة إلى التطبيق الخاص بها، وتستمر هذه العروض إلى يوم 10 من أكتوبر وتشمل في تلك المنتجات: