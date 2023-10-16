أبرز شروط التقديم على الأراضي المجانية من سكني تعرف عليها

بحث المواطنين حتى يتعرفوا على الشروط الخاصة بالتقديم على الأراضي المجانية من سكني، فمن الجدير بالذكر أن دعم سكني يتاح للمواطنين في كافة أرجاء المملكة، وهو تم تقديمه من خلال وزارة الإسكان داخل السعودية وذلك من خلال المشاركة مع الصندوق الخاص بالتنمية العقارية.

شروط التقديم على الأراضي المجانية

تحرص السعودية بواسطة ذلك البرنامج على إتاحة مسكن لكافة الأسر المحتاجة التي لم يكن عندها أي منزل أو مأوى، وقد صرحت الوزارة بفتح باب الحجز لتلك الأراضي المجانية ولكن من يريد أن يحصل على هذه الخدمة أن يستوفي تلك الشروط:

يمنح ذلك الدعم للعائلات فقط المكونة من أب وأم ولديهم أبناء، ويجب ألا يبلغ عمرهم 25 سنة للذكور، والإناث يلزم أن يكونوا غير متزوجات.

الأسرة يجب أن تكون جنسيتها سعودية.

عدم حصول أي فرد من أفراد العائلة على مجموعة ثانية من الدعم السكني.

إقامة العائلة في حدود السعودية إقامة مستمرة.

عدم امتلاك الأسرة أموال أو أملاك تكن مسجلة.

زيادة سن الفرد المستفيد عن 25 سنة.

عدم امتلاك الشخص المستفيد أي قطعة أرض أو منزل خلال آخر 5 سنين.

استيفاء تلك الشروط حتى فترة الحصول على هذه الأرض.

كيفية الاستفادة من أراضي سكن المجانية

صرحت وزارة الإسكان بالسعودية طريقة التسجيل والتقديم للاستفادة من تلك الأراضي، وتتم من خلال منصة سكني عن طريق الخطوات التالية: