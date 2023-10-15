رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي موقع النيابة العامة المصرية

أطلقت وزارة الداخلية المصرية رابط استعلام عن مخالفات المرور باستخدام الرقم القومي للتسهيل على المواطنين في معرفة جميع مخالفاتهم المرورية، ويكون الهدف من تلك الخطوة هو توضيح القيمة المفروضة على المواطن الذي قام بمخالفة مرورية كي يقوم بسدادها حتى يعفي من هذه المخالفة.

الاستعلام عن مخالفات المرور

يوفر موقع النيابة العامة مختلفة الخدمات المتعلقة بنيابة المرور ومنها خدمة الاستعلام عن أي مخالفة مرورية، حيث أن تلك الخدمة توفر المجهود وزيادة الغرامات على المواطنين لأنها توضح لهم الغرامات التي تكون مفروضة عليهم بسبب حدوث أي مخالفة مرورية، كما أنها تساعدهم في دفع رسوم هذه المخالفة لتفادي أي عقوبة قانونية، ويتم هذا من خلال اتباع تلك الخطوات باستخدام الرقم القومي

الدخول لرابط موقع النيابة العامة المصرية.

توجه للصفحة الرئيسية.

اختر خانة الخدمات الإلكترونية.

أضغط على كلمة الاستعلام عن المخالفات.

كتابة الرقم القومي لمالك السيارة.

اضغط على خيار عرض المخالفات المرورية.

عليك الانتظار لوقت القليل حتى يظهر أمامك التفاصيل المتعلقة بالغرامة المالية.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

في الحقيقة أنه قد تم الإعلان من قبل وزارة الداخلية منذ فترة قريبة عن رابط الاستعلام عن جميع المخالفات المرورية حتى يتم تسريع عملية تجميع وتحصيل المخالفات، وقد عملت النيابة العامة على تطبيق هذا النظام حتى يتم الاطلاع على أي مخالفات مرورية من خلال استخدام الرقم القومي كي يتمكن جميع المواطنين من سداد رسوم المخالفات بطريقة إلكترونية عبر الإنترنت ومن خلال رابط موقع النيابة العامة المصرية.