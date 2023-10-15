خطوات تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور وشروط التقديم

اهتم العديد من المواطنين في تلك الفترة الجارية بالتعرف على خطوات تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور ، وكذلك شروط التقديم، لذا سنتعرف عليها سويًا في السطور القادمة.

تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور

يستطيع المتقدمين للضمان الاجتماعي المطور أن يدخلوا إلى حساباتهم الشخصية عن طريق الخطوات الآتية:

ادخل إلى منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اضغط على خانة الضمان الاجتماعي المطور.

أضف الرقم الخاص بالسجل المدني أو رقم الهوية الوطنية.

إضافة كلمة المرور.

اضغط على خانة دخول.

التسجيل في الضمان المطور

إذا كان المتقدم ليس عنده حساب فعليًا، فيستطيع أن يُنشئ حساب حديث عن طريق اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اضغط على زر الضمان الاجتماعي المطور.

اضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

أضف رقم السجل المدني أو الرقم الخاص بالهوية الوطنية.

أضف رقم الجوال.

بعدها أضف كلمة المرور.

اضغط على أيقونة إنشاء حساب.

يلزم إضافة رقم الهاتف بشكل صحيح، بسبب أنه سيرسل عليه رمز التحقق من شخصية المتقدم، ويلزم اختيار كلمة سر قوية تتكون من ٨ أحرف كحد أدنى، ويلزم احتوائها على أحرف ذات حجم كبير وصغيرة وأيضًا أرقام ورموز.

شروط التقديم على الضمان الاجتماعي المطور

يوجد العديد من الشروط التي يلزم إتاحتها بالنسبة للمتقدمين على الضمان الاجتماعي المطور، وهي كما يلي:

المتقدم جنسيته تكون سعودية.

المتقدم يكون مقيم داخل السعودية بشكل مستمر.

المتقدم يستطيع العمل، إلا إذا كان من أصحاب الإعاقة.

دخل الأسرة يكون أقل من الحد الأدنى الخاص بالدخل المحدد من قبل الوزارة.

سمات الضمان الاجتماعي المطور

يتسم الضمان الاجتماعي المطور بالعديد من السمات، وهي كما يلي: