هل التسجيل في برنامج حساب المواطن متاح حاليا؟ الموارد البشرية تُجيب

تساءل الأشخاص عن التسجيل في برنامج حساب المواطن متاح للوقت الجاري أم لا، ومن الجدير بالذكر انه قد ظهر برنامج حساب المواطن خلال شهر ديسمبر من سنة 2017، فرضه العمل على تقليل الأعباء الاقتصادية المعرض لها المواطنين السعوديين بسبب التوسعات الاقتصادية التي تحدث داخل المملكة، حيث يوفر لهم برنامج حساب المواطن التعزيز والدعم في هيئة دفعات مالية تصرف كل شهر للأسر والأفراد المستحقة أحاب الدخل المنخفض وأيضًا المتوسط.

هل التسجيل في برنامج حساب المواطن متاح حاليًا؟

صرحت الوزارة الخاصة بالموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن للمواطنين حاليًا أن يسجلوا في حساب المواطن ولكن يجب اتباع الخطوات الآتية:

ادخل إلى المنصة الرسمية الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ادخل إلى موقع حساب المواطن.

اضغط على تسجيل الدخول.

ادخل بياناتك التي تطلبها منك المنصة.

سجل رمز التحقق في مكانه المخصص.

قراءة الشروط والأحكام ثم الضغط على موافق.

يجب إضافة الأوراق والملفات التي طلبتها المنصة من المتقدم.

إضافة البيانات الخاصة بالمستفيد، والأفراد التابعين والسكن ونوعه والأجر الشهري والرقم الخاص بالحساب البنكي.

اضغط على حفظ، ثم انقر على أيقونة إرسال.

شروط التسجيل في حساب المواطن

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالكثير من الشروط التي يلزم أن تتاح في المتقدمين حتى يحق لهم نيل الدعم المادي المتاح من خلال الحكومة السعودية الخاصة بالمواطنين المستحقين وهذه الشروط تكون: