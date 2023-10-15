هل تشمل دفعة حساب المواطن القادمة الدعم الإضافي؟ الموارد البشرية تُجيب

نال المستفيدين من حساب المواطن لما يتعدى السنة على دعم إضافي مع أجرهم الرئيسي وذلك بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود، والجدير بالذكر أنه تم تمديد الصرف للعديد من المرات، وبناءً على الأوامر الملكية الأخيرة يستمر الدعم الإضافي إلى شهر ديسمبر فقط من سنة 2023.

دفعة حساب المواطن القادمة

الدفعة القادمة تشملها الدعم الإضافي لحساب المواطن الخاصة بشهر نوفمبر، كما إن دفعة شهر أكتوبر 2023 تضمنت الدعم الإضافي كما جاء على العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تنفيذًا للأمر الملكي فإن الدعم الإضافي الخاص بحساب المواطن حتى أجر شهر ديسمبر 2023، ومعنى ذلك أن الشهر القادم من نوفمبر سوف يكون مشمولًا بالدعم الإضافي، وإلى الآن لم يصدر أي مرسوم ملكي عن التمديد مرة ثانية بعد شهر ديسمبر، بشكل رسمي، وذلك ما أكدت عليه الخدمة الخاصة بالمستفيدين خلال موقع اكس تويتر في السابق.

موعد صرف أجر المواطن شهر نوفمبر 2023

تحرص الحكومة داخل المملكة على تعيين موعد ثابت من كل شهر ميلادي حتى تصرف الأجور والمعاشات أشهرهم أجر حساب المواطن، حيث يصرف يوم 10 خلال كل شهر ميلادي، وإذا كان اليوم إجازة رسمية كيوم الجمعة أو السبت يتم تبديل الموعد بشكل مبكر أو متأخر وذلك ليوم فقط، من المصرح به أن الدفعة الأخيرة تم صرفها يوم 10 من الشهر الحالي شهر أكتوبر لعام 2023، الموافق بالهجري 14 ربيع أول عام 1445، وسوف يتم الصرف في يوم 9 نوفمبر 2023م.

خدمة عملاء حساب المواطن

أتاح برنامج حساب المواطن رقم خاص للتواصل مع خدمة العملاء حتى يتم تبسيط التواصل معهم للرد على كل الاستفسارات خلال ال24 ساعة، ورقم التواصل يكون 19912، بالعلم أنه متوفر على مدار ال24 ساعة ماعدا يومي الجمعة والسبت من الساعة 1 مساءً حتى الساعة 11 مساءً.