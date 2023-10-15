متى ينتهي الدعم الإضافي لحساب المواطن؟ الموارد البشرية تُجيب

نلاحظ أن عددا كبيرا من الأشخاص يقوم بالتساؤل عن موعد الرسمي لانتهاء الدعم الإضافي الخاص بحسان بحساب المواطن لجميع المستفيدين بعدما تمت إضافة دفعه 70 في شهر 9 2023، بالإضافة إلى الدعم الشامل التي تميت إضافته موضحا أيضا أن حساب المواطن من ضمن الأمور الضرورية التي يفضل أن تقدم للمواطن في مواعيدها.

متى ينتهي الدعم الإضافي لحساب المواطن

أصبح لجميع المستفيدين أن يقوموا بالبحث عن كيفية الحصول على برنامج حساب المواطن بكل سهولة بالإضافة إلى الدعم المقدم من الدولة، ويتساءل المواطنين متى ينتهى الدعم الإضافي للبرنامج، والموارد البشرية توضح أنه سينتهي في شهر ديسمبر القادم 2023م.

حساب المواطن

يعد حساب المواطن هو دعما قويا لجميع المستفيدين حتى يتمكنوا من الحصول أيضا عليه، ولكن وفقا لبعض الشروط الأساسية الخاصة بـ الاستحقاقية هذا الدعم المقدم من الدولة كما يمكن للجميع أن يقوموا بالاستعلام رسميا على قيمة الاستحقاقية الخاصة بالدعم وفقا للنقاط التالية: