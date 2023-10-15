كم باقي على رواتب المتقاعدين ١٤٤٥؟ المؤسسة العامة للتقاعد توضح

نلاحظ أن بعض الأشخاص يتساءلون بصفة مستمرة، على كم يتبقى من رواتب المتقاعدين لعام 1445 والتي هو من ضمن الأمور الضرورية جدا التي يبحث عنها المواطن، لأنه سوف يتم صرف رواتب المتقاعدين عن العمل في يوم محدد من جانب مؤسسة التقاعد، سنتعرف عليه فيما يلي بهذا المقال.

كم باقي على رواتب المتقاعدين ١٤٤٥

في الحقيقة أننا نلاحظ أن عددا كبيرا من الأشخاص يقوم بالبحث على ما هي حقيقة وراء تأجيل الراتب الخاص بالمتقاعدين، وأكدت أيضا أن الجهات الرسمية لم تعلن حتى الآن تأكيد أو نفي الخبر، وأكدت مؤخرا هيئة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، على المواعيد الخاصة بصرف راتب التقاعد وغالبا سوف يكون يوم 25 من هذا الشهر إلا أن سوف يتم تغيير الموعد من يوم 24 إلى 26 لأن الصرف سوف يكون في يوم إجازة رسمية فسوف يتم ترحيل في اليوم السابق حتى يتمكن جميع الأفراد المتقاعدين أن يتمكنوا من صرف المرتبات الخاصة بهم لسد احتياجاتهم الشخصية، حتى يتم تحسين الأجور بالأخص فئة المتقاعدين، كما أن جميع النظم بالمملكة تعمل بشفافية كاملة دون أي تخط أو تجاوز، فيتبقى حوالي تسعة أيام على الصرف.

أماكن سحب رواتب المتقاعدين

هناك بعض الأنظمة الخاصة بإمكانية السحب أو استعمال بعض بطاقات الصرف الآلي في أي وقت حتى تخفف عليهم الازدحام التكدسات حتى يتمكنون من الحصول على إجرام بشكل أسرع، كذلك أن مؤسسة التقاعد العامة تنصح كافة المواطنين بعدم الازدحام على ماكينات الصراف الآلي أو ماش به ذلك من طرق الحصول على الرواتب، مع الالتزام بأيام الصرف الخاصة بالرواتب.