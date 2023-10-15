هل الدعم الإضافي لحساب المواطن مستمر؟ وزارة الموارد البشرية تُجيب

يتساءل البعض هل الدعم الإضافي المقدم من الدولة في حساب المواطن مستمرا أم لا، مما أصبحت هذه الأسئلة تتردد بشكل كبير على أرض المملكة العربية السعودية، من قبل جميع المواطنين حتى يتمكنوا من معرفة إجمالي المبلغ الذين يرغبون في الحصول عليه وإضافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع والتي ترجع لكيفية الاستعلام والحصول على هذا الدعم فبالتالي كل ما عليك متابعة هذا المقال.

الدعم الإضافي لحساب المواطن مستمر

اهتم المواطنين بالتعرف على الدعم الإضافي لبرنامج حساب المواطن، مستمر أم لا، فمن الجدير بالذكر أن هذا الدعم يكون مستمر إلى شهر ديسمبر المقبل من هذا العام 2023م، ومن الممكن ان تستعلم عن هذا الدعم الخاص بحساب المواطن، باتباع الخطوات الآتية:

يجب أولا أن نقوم بالدخول عبر الصفحة الرسمية لحساب المواطن من هنا.

ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على حساب الشخصي.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية.

اضغط على كلمة المرور.

ثم قم بالضغط على الدراسات الأهلية.

قم بإظهار نتيجة الاستعلام عن حساب المواطن التي تظهر أمامك.

كم مبلغ حساب المواطن

في الآونة الأخيرة أصدرت بعض الاشاعات والاخبار التي تؤكد على وقف حساب المواطن، ولكن بالفعل سوف يكون مستمرا حتى الآن مما يتساءل البعض ما قيمة المبلغ وموعد انتهائه فسوف يستمر لمدة ثلاثة اشهر، وهذه قد تعتبر دفعة سبتمبر أي أن هذا الدعم الإضافي سوف يستمر أيضا لشهر ديسمبر لنهاية هذا العام 2023.