أبرز حالات إيقاف دعم المواشي 2023 وخطوات الاستعلام عن الدعم

قامت المملكة وبالأخص الوزارة المسؤولة عن الشؤون الخاصة بالبيئة بالتصريح عن الحالات التي تم تحديدها لإيقاف دعم المواشي للسنة الهجرية 1445، وذلك لكي يتم استفادة فرد جديد من المواطنين من هذا الدعم في المملكة.

وتعمل تلك المنحة على تعزيز معيشة المواطنين بالنسبة لأحوالهم الاقتصادية، وأيضًا يتم إتاحة دعم رئيسي متلائم مع أصحاب المشاريع الصغيرة.

حالات إيقاف دعم المواشي

لقد تم وقف عدد من الأفراد عن الاستفادة من الدعم المتوفر للمواشي، وتساءل العديد عن تلك الحالات التي تجعل الدعم متوقف وعدم موافقة استلام المواطن الدعم، حيث يعد ذلك الدعم من أكثر تطبيقات الدعم المميزة للمساعدة على تنمية وتطور المجتمع، ولقد تم حصول المواطنين المستحقين من ذلك الدعم على قيمة هائلة تصل إلى 5000 ريال سعودي، وتختلف قيمة الدفع من فرد لآخر وفقًا للمشروع الممتلك وأعداد المواشي به، وقد كان قرار إنشاء ذلك المشروع في بداية الأمر متوقف على كافة المشروعات الصغيرة حتى يساعد المحتاجين في تواجد مصدر للدخل جديد وأيضًا تحسين الدخل.

ولكن بعد وقت تم اتساع المشروع وساعد مشروعات أكثر ودعمهم، وفي الأيام الماضية تم التصريح عن بداية وقف صرف الدعم لمجموعة معينة أو لبعض الحالات، وتلك الحالات نوضحها فيما يأتي:

إذا كان المواطن المستحق للدعم غير ملتزم لشروط الوزارة يقف الدعم عنه.

كذلك إذا سلم المواطن أي ملفات بها معلومات خاطئة حتى يحصل على الدعم.

إذا توقف المواطن عن تربية المواشي.

إذا توفي المستفيد.

خطوات الاستعلام عن نظام دعم المواشي

فيما يلي الخطوات اللازمة للاستعلام عن دعم المواشي: