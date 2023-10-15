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إليك سلم رواتب المتقاعدين وخطوات الاستعلام عن الأجور 2023
يعتبر سلم أجور المتقاعدين الحديث من أكثر المعلومات المهمة التي يبحث عنها المتقاعدين في المملكة، وهذا خلال محاولة منهم للتعرف على الموعد الخاص بصرف الأجور، وما هو المبلغ الذي سيحصلون عليه عن طريق العلاوات، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم النيل على أجر المتقاعدين نتيجة أعوام العمل في الهيئات الحكومية المتنوعة إلى عمر الستين.
سلم رواتب المتقاعدين
في الحقيقة انه تتنوع أجور المتقاعدين في السعودية من موظف لآخر وفقًا لبعض الأمور، كما يأتي:
- يمكن أن يحسب أجر التقاعد على الدرجة الوظيفية الخاصة بالمتقاعد.
- ويعتمد على عدد أعوام العمل التي يتم تقاضيها في الهيئة.
- كما يتم حساب أجر التقاعد على أساس الأجر الشهري الذي كان يأخذه الموظف شهريًا وقت العمل.
- يتم الحساب وفقًا لتسوية المعاش قبل عمر ال60 أو تسويتها في الوقت الخاص به.
- يحسب المعاش وفقّا لآخر أجر شهري حصل عليه المتقاعد خلال آخر 5 أعوام.
خطوات الاستعلام عن أجور المتقاعدين
للاستفسار عن السلم الخاص بأجور المتقاعدين الجديدة يتم السير على بعض الخطوات وهي كما يأتي:
- في البداية يتوجب عليك أن تسجل على المنصة الرسمية للهيئة العامة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.
- بعد ذلك اختار خدمة إلكترونية من الموقع.
- بعدها اختار التعرف على قيمة المعاش الذي ستحصل عليه.
- انقر على أيقونة بدء الخدمة للتعرف على سلم أجور المتقاعدين الحديث.
- سجل كل المعلومات الخاصة بك في الفراغ المخصص بها.
- انقر على استفسار عن أجور المتقاعدين.
- سوف تتضح كل المعلومات التي تخص سلم أجور المتقاعدين التابعة لك.