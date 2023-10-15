“الان رسميا” رابط ظهور نتائج السادس الاعدادي دور ثاني 2023 بالرقم الامتحاني موقع وزارة التربية والتعليم

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 يوجد عدد كبير من الطلبة بدولة العراق يقومون بالبحث في الوقت الحالي عن النتيجة وهذا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية في العراق، حيث أن من المتوقع أن وزارة التربية بالعراق ستقوم بالإعلان عن النتائج لكل المحافظات، بعد أن تنتهي مباشرة من رصد الدرجات والتصحيح في كل الإلكترولات، حيث أن يوجد آلاف الطلبة الذين أدوا هذه الامتحانات التي تعد بمثابة فرصة أخيرة لهم لإكمال التعليم الجامعي.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023

رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 من أهم الموضوعات التي تهم الطلاب في الفترة الحالية، وقد استمرت الامتحانات حتى نصف سبتمبر الذي مضى، وبدأت في يوم 3 من سبتمبر 2023، حيث أنهم قاموا بوضع أسئلة تتناسب مع كل الطالبات والطلبة، وأيضًا كانت الوزارة حريصة في أن يقوم الطالب بالإجابة على كل الأسئلة بشكل سليم وملائم ولا يواجهه أي عقبات أو مشاكل أثناء أداءه للامتحانات، بالإضافة إلى أنها قامت بتهيئة الأجواء الامتحانية لهذا الدور، ولأخذ كامل الراحة في الحصول على جو مناسب عند حله للإمتحانات.

الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي الدور الثاني موقع نتائجنا

رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023، من خلال اللينك الخاص بالوزارة، كل ما عليك أن تتبع بعض الخطوات التي أوضحها لكم في النقاط الآتية:

أولا عليك الدخول إلى الموقع الأساسي لوزارة التربية في العراق أو موقع نتائجنا .

ثم بعدها تقوم بتسجيل الدخول للموقع الإلكتروني.

سيظهر لك عدة خيارات، ومن بينها نتائج السادس الاعدادي 2023

بعدها أدخل كل البيانات المطلوبة، وهي “رقم الجلوس الخاص بالطالب- والشعبة له- وغيرها من البيانات”.

ثم تأكد من صحة البيانات التي أدخلتها، وبعدها اضغط على “استعلام”.

من الممكن أن تقوم بطباعة النتيجة بعد أن تظهر لك، وهذا لتتمكن من حفظها.

هذه الخطوات تمكنك عزيزي الطالب من التعرف على النتائج الخاصه بجميع الشعب سواء الشعبه العلميه او الادبيه حيث ان الوزاره قد اعلنت عن الموعد الرسمي الخاص بظهور النتائج وهو يوم الغد السبت الموافق 15 من شهر اكتوبر الجاري، وبعد مرور ما يقرب من شهر كامل على انتهاء الامتحانات التي قد انتهت في اليوم السابع عشر من الشهر الماضي.

عزيزي الطالب بامكانك الحصول على النتائج حيث أنها قد ظهرت بشكل رسمي من خلال الرابط المخصص للحصول على هذه النتيجة بشكل الكتروني، حيث قد أعلنت الوزارة عن رابط موقع نتائجنا من أجل حصول كل طالب على الدرجات الخاصة به هذا الدور الثاني الذي يتم من خلاله الوصول إلى مرحلة الجامعات في حالة اجتيازها.