الان pdf ظهرت نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا الرسمي

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023، ازداد البحث بشكل كبير بواسطة الطلاب والمواطنين في الأيام الأخيرة لكي يتعرفوا على نتيجة أدائهم في الامتحانات، حيث أن الطلبة والطالبات في العراق ينتظرون بفارغ الصبر ظهور نتيجة الدور الثاني بكل قلق وتوتر، حتى يتمكنوا من معرفة مصيرهم الدراسي، كما أن وزارة التربية والتعليم بدولة العراق قامت بتوفير الاستعلام عن النتيجة بصورة إلكترونية من خلال الموقع الرسمي لها، وأعلنت بأن سيتم ظهور النتيجة خلال الأيام المقبلة، والآن النتيجة في مراحل المراجعة والتدقيق.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023

لينك نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 يوجد العديد من الطلبة في دولة العراق يقومون بالبحث في الأوقات الأخيرة عن اللينك الخاص النتيجة، وتم الإعلان بأن النتيجة ستظهر في الأيام المقبلة، وتم الإعلان بأن النتيجة الآن في مراحل المراجعة والتدقيق، وبعد أن ينتهي من تصحيح كل الأوراق ورصد الدرجات ومراجعتها بصورة جيدة، سيتم رفع كل النتائج على الموقع الأساسي لوزارة التربية بدولة العراق، حتى يتم تسهيل عملية الاستعلام عن النتائج دون أن يضطر الطالب إلى النزول للمدرسة ومواجهة الازدحام والتكدس.

موقع نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

لينك نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 يجب على الطالب أن يتبع عدة خطوات ..

أولا تقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ب وزارة التربية والتعليم للعراق أو موقع نتائجنا .

أو يمكنك أن تستعلم عن النتيجة من خلال موقع نتائجنا.

بعد ذلك يضغط الطالب على “نتائج السادس الاعدادي”.

ثم بعدها يضغط على “الدور الثاني”.

على الطالب بعدها أن يختار في أي تخصص “أحيائي- أدبي- تطبيقي”.

يقوم الطالب بإدخال الاسم رباعي في المكان المحدد له.

ويدخل الرقم الامتحاني الخاص به.

وأخيرا يقوم الطالب بالنقر على “استعلام”.

عده ساعات من اجل ظهور النتائج وذلك بعد اعلان وزاره التربيه عن الموعد الرسمي الخاص باستخراج النتيجه حيث انه يكون في اليوم الخامس عشر من شهر اكتوبر الجاري والذي يوافق يوم الاحد، حيث يترقب الطلاب والطالبات في جميع المحافظات ظهور نتيجه بفارغ الصبر وذلك لانها تعد الفرصه الاخيره لهم لكي يتم اجتياز هذه المرحله.

ظهرت النتائج بشكل الكتروني عن طريق الرابط الخاص بالتعرف على النتيجة حيث قد أعلنت الوزارة هذا الأمر منذ عدة دقائق حيث ظهرت النتائج في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت العراق وذلك وسط ترقب كبير من قبل جميع الطلاب وأولياء الأمور في مختلف محافظات الجمهورية عبر الرابط الرسمي للنتيجة.