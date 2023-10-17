وظائف خالية بمرتب يصل الي 8500 بدون خبرة للشباب.. قدم النهاردة فرصة مش هتتعرض تاني غير الحوافز

وظائف خالية اليوم في مصر، بالنسبة للفرص الوظيفية في وزارة الشباب والرياضة، تهتم الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب في مختلف مناطق البلاد، تعلن الوزارة بانتظام عن هذه الوظائف من خلال صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، تابعنا ليصلك كل جديد بخصوص الوظائف المتاحة برواتب مجزية.

وظائف برواتب تصل إلى 8500 بدون خبرة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية، عن وظائف خالية اليوم متاحة في مطاعم معروفة برواتب تصل إلى 8500 جنيه، هذا الإعلان جاءت بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وتحديداً الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، من خلال مبادرة توظيف مصر

كيفية التقديم:

سيتم تنظيم يوم توظيفي مفتوح لشركة “بافلو برجر” ضمن هذه المبادرة، الملتقى التوظيفي سيعقد في العنوان التالي: 60 شارع عبدالله العربي، الحي السابع، مدينة نصر، الدور الرابع (أعلى فوتبول كافية)، يمكن للمهتمين حضوره يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023، من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 4 مساء

وظائف في مطاعم شهيرة براتب مجزي

تُعلن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسات مختلفة عن فرص عمل في سلاسل مطاعم “أمريكانا” برواتب جيدة وعدد من المزايا، يمكن للمهتمين التقديم عبر الاستمارة وحضور اليوم التوظيفي يوم 19 أكتوبر 2023، يوفر هذا الحدث العديد من الفرص الوظيفية للعمل كأعضاء في فريق المطعم ومندوبي توصيل، وذلك في مناطق متعددة بمصر، بما في ذلك القاهرة الكبرى، والتجمعات، والجيزة، والهرم، وأكتوبر.

شروط التقديم لهذه الوظائف تشمل:

حصول المتقدمين على مؤهل متوسط أو أن يكونوا طلابًا.

تقديم الطلبة ذكورًا وإناثًا.

الأعمار المسموح بها بين 18 و35 عامًا.

المتقدمين الذين يتم قبولهم سيحصلون على عدة مميزات تشمل الرواتب والوجبات اليومية وتوفير مواصلات وعدد ساعات العمل وإجازة أسبوعية وتأمين اجتماعي وتأمين طبي خاص.

كيفية التقديم:

للتقديم على هذه الوظائف الخالية، يُرجى ملء الاستمارة المطلوبة وحضور اليوم التوظيفي المقرر عقده في فرع مطاعم “كنتاكي” بشارع فيصل (3 أول فيصل أمام كشري حلاوة زمان بجوار مسجد آل حمد) يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً.