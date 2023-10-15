“الفلوس هتكتر والعيشه هترتاح” موعد صرف مرتبات ومعاشات نوفمبر+ جدول صرف معاشات نوفمبر من مكاتب البريد  

موعد صرف مرتبات ومعاشات نوفمبر لكافة العاملين بالدولة هو من بين أكثر ما يتم البحث عنه من قبل الكثيرين من المواطنين، وقد أوضحت وزارة المالية في بداية شهر أكتوبر الجاري كافة المواعيد للعاملين بالوزارات والهيئات وكافة الجهات التابعة إلى وزارة المالية، كما تم الإعلان عن صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة ثلاثة أيام من الشهر نفسه.

موعد صرف مرتبات ومعاشات نوفمبر

موعد صرف مرتبات ومعاشات نوفمبر، وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة المالية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك فإنه تحدد بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 على خمسة أيام بدءًا من يوم 23 نوفمبر.

أما عن جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة التي تم إقرارها من قبل والتي تبلغ قيمتها 600 جنيه بدلاً من 300 وهي بدل غلاء المعيشة فهو كالآتي:

23 أكتوبر: 66 وزارة وهيئة ومصلحة.

26 أكتوبر: 40 وزارة وهيئة ومصلحة.

27 أكتوبر: 25 وزارة وهيئة ومصلحة.

28 أكتوبر: 15 وزارة وهيئة ومصلحة.

29 أكتوبر: 10 وزارات وجهات.

على أن يتم صرف المتأخرات في الشهر ذاته وذلك ايام 8، 9 و10 من الشهر.

موعد صرف معاشات نوفمبر بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات ومعاشات نوفمبر، صرحت وزارة التأمينات الاجتماعية أنه من المقرر صرف المعاشات المستحقة عن شهر نوفمبر بدءًا من تاريخ الأول من الشهر وهو الموعد المستحق عن صرف المعاشات، ومن المقرر صرف الزيادة بأثر رجعي والتي تبلغ قيمتها 600 جنيه وهي منحة بدل غلاء المعيشة.

جدول صرف معاشات نوفمبر من مكاتب البريد