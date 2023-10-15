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RESULTS✅ رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني علمي وأدبي بالاسم عبر موقع وزارة التربية العراقية

A.Yمنذ يوم واحد
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رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني
رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني، يقترب العام الدراسي من نهايته ويقترب تفعيل رابط نتائج الصف السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني في العراق، وهي إحدى أهم اللحظات في حياة الطلاب وأولياء الأمور، وتمثل هذه النتائج فرصة للطلاب للدخول في مرحلة جديدة من تعليمهم، وفي هذا المقال نوضح الموعد المتوقع لإعلان النتائج وكيفية الحصول عليها.

رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

وبحسب مسؤولين في وزارة التعليم العراقية، فمن المقرر إعلان رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني غداً (الأحد الموافق 15 اكتوبر 2023)، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعداد لهذا الموعد المنتظر، كما أن هناك عدة طرق للحصول على النتائج واستخراجها بكل سهولة، كالآتي:

  • التوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا.
  • الدخول إلى نتائج سادس اعدادي 2023 دور ثاني.
  • عند ظهور النتائج ستجد كلمة تنزيل أمام المحافظة.
  • قم بالنقر على تنزيل وانتظر تحميل ملف pdf به النتائج.
  • اختر المدرسة التابعة للطالب.
  • ابحث عن نتيجة الطالب بالاسم أو الرقم الامتحاني.
رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني
رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني
المحافظة
الحالة
تنزيل
نينوىتم الرفع
 تنزيل
ديالىتم الرفع
 تنزيل
الكرخ 1تم الرفع
 تنزيل
الكرخ 2تم الرفع
 تنزيل
الكرخ 3تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 1تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 2تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 3تم الرفع
 تنزيل
النجفتم الرفع
 تنزيل
ذي قارتم الرفع
 تنزيل
القادسيةتم الرفع
 تنزيل
صلاح الدينتم الرفع
 تنزيل
واسطتم الرفع
 تنزيل
اربيلتم الرفع
 تنزيل
السليمانيةتم الرفع
 تنزيل
دهوكتم الرفع
 تنزيل
الأنبارتم الرفع
 تنزيل
بابلتم الرفع
 تنزيل
البصرةتم الرفع
 تنزيل
كربلاءتم الرفع
 تنزيل
كركوكتم الرفع
 تنزيل
ميسانتم الرفع
 تنزيل
المثنىتم الرفع
 تنزيل
رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني
رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني
المحافظة
الحالة
تنزيل
نينوىتم الرفع
 تنزيل
ديالىتم الرفع
 تنزيل
الكرخ 1تم الرفع
 تنزيل
الكرخ 2تم الرفع
 تنزيل
الكرخ 3تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 1تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 2تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 3تم الرفع
 تنزيل
النجفتم الرفع
 تنزيل
ذي قارتم الرفع
 تنزيل
القادسيةتم الرفع
 تنزيل
صلاح الدينتم الرفع
 تنزيل
واسطتم الرفع
 تنزيل
اربيلتم الرفع
 تنزيل
السليمانيةتم الرفع
 تنزيل
دهوكتم الرفع
 تنزيل
الأنبارتم الرفع
 تنزيل
بابلتم الرفع
 تنزيل
البصرةتم الرفع
 تنزيل
كربلاءتم الرفع
 تنزيل
كركوكتم الرفع
 تنزيل
ميسانتم الرفع
 تنزيل
المثنىتم الرفع
 تنزيل

نتائج السادس الاعدادي 2023 pdf دور ثاني

من خلال رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور استخراج النتائج بكل سهولة بصيغة pdf وذلك بعد إعلان الوزارة عن النتائج صباح اليوم الأحد، حيث كانت الوزارة قد انتهت بالفعل من عمليات التصحيح والتدقيق والمراجعة وإعداد الكشوفات الخاصة بالنتائج، وبعد إعلان النتائج بعدة أيام سيتم فتح باب الاعتراضات على النتائج من جانب الوزارة، ومن الجدير بالذكر أن النتائج ستكون مركزية أي أنها سيتم الإعلان عنها من جانب الوزارة في وقت واحد وليس كل مديرية على حدة.

استخراج نتائج سادس اعدادي 2023 الدور الثاني

تم الإعلان بشكل رسمي عن ظهور نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني من جانب وزارة التربية العراقية بصيغة Pdf، ويمكن لطلاب القسم الأدبي والعلمي اختيار المحافظة التابعين لها وتنزيل النتائج الخاصة بهم عن طريق الاسم أو الرقم الامتحاني، وبكل سهولة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل.

بات الآن بإمكان جميع الطلاب وأولياء أمورهم الاطمئنان على درجاتهم واستخراج نتائج سادس الاعدادي الدور الثاني 2023 لجميع المحافظات العراقية المختلفة ولجميع الأقسام (العلمي “الاحيائي أو التطبيقي” والأدبي) وذلك من خلال تنزيل كشوفات النتائج من موقع نتائجنا الوزاري أو من خلال موقع وزارة التربية العراقية، وكل هذا عن طريق إتباع الخطوات التي ذكرناها لكم.

لينك نتائج السادس الاعدادي دور ثاني 2023

رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني
رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

من خلال موقع نتائجنا الوزاري يمكنكم الآن الاستعلام عن النتائج بالاسم فقط أو من خلال الرقم الامتحاني فقط وستجد نتائج الطلاب في جميع المواد التي امتحنوها وكذلك ستجد حالة الطالب (ناجح أو راسب) في المجموع الكلي، ونتنظر وإياكم تحديد وزارة التربية العراقية لموعد اعتراضات السادس الاعدادي.

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A.Yمنذ يوم واحد
0

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