RESULTS✅ رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني علمي وأدبي بالاسم عبر موقع وزارة التربية العراقية

رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني، يقترب العام الدراسي من نهايته ويقترب تفعيل رابط نتائج الصف السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني في العراق، وهي إحدى أهم اللحظات في حياة الطلاب وأولياء الأمور، وتمثل هذه النتائج فرصة للطلاب للدخول في مرحلة جديدة من تعليمهم، وفي هذا المقال نوضح الموعد المتوقع لإعلان النتائج وكيفية الحصول عليها.

رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني

وبحسب مسؤولين في وزارة التعليم العراقية، فمن المقرر إعلان رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني غداً (الأحد الموافق 15 اكتوبر 2023)، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعداد لهذا الموعد المنتظر، كما أن هناك عدة طرق للحصول على النتائج واستخراجها بكل سهولة، كالآتي:

التوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا .

. الدخول إلى نتائج سادس اعدادي 2023 دور ثاني.

عند ظهور النتائج ستجد كلمة تنزيل أمام المحافظة.

قم بالنقر على تنزيل وانتظر تحميل ملف pdf به النتائج.

اختر المدرسة التابعة للطالب.

ابحث عن نتيجة الطالب بالاسم أو الرقم الامتحاني.

المحافظة الحالة تنزيل نينوى تم الرفع تنزيل ديالى تم الرفع تنزيل الكرخ 1 تم الرفع تنزيل الكرخ 2 تم الرفع تنزيل الكرخ 3 تم الرفع تنزيل الرصافة 1 تم الرفع تنزيل الرصافة 2 تم الرفع تنزيل الرصافة 3 تم الرفع تنزيل النجف تم الرفع تنزيل ذي قار تم الرفع تنزيل القادسية تم الرفع تنزيل صلاح الدين تم الرفع تنزيل واسط تم الرفع تنزيل اربيل تم الرفع تنزيل السليمانية تم الرفع تنزيل دهوك تم الرفع تنزيل الأنبار تم الرفع تنزيل بابل تم الرفع تنزيل البصرة تم الرفع تنزيل كربلاء تم الرفع تنزيل كركوك تم الرفع تنزيل ميسان تم الرفع تنزيل المثنى تم الرفع تنزيل

المحافظة الحالة تنزيل نينوى تم الرفع تنزيل ديالى تم الرفع تنزيل الكرخ 1 تم الرفع تنزيل الكرخ 2 تم الرفع تنزيل الكرخ 3 تم الرفع تنزيل الرصافة 1 تم الرفع تنزيل الرصافة 2 تم الرفع تنزيل الرصافة 3 تم الرفع تنزيل النجف تم الرفع تنزيل ذي قار تم الرفع تنزيل القادسية تم الرفع تنزيل صلاح الدين تم الرفع تنزيل واسط تم الرفع تنزيل اربيل تم الرفع تنزيل السليمانية تم الرفع تنزيل دهوك تم الرفع تنزيل الأنبار تم الرفع تنزيل بابل تم الرفع تنزيل البصرة تم الرفع تنزيل كربلاء تم الرفع تنزيل كركوك تم الرفع تنزيل ميسان تم الرفع تنزيل المثنى تم الرفع تنزيل

نتائج السادس الاعدادي 2023 pdf دور ثاني

من خلال رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور استخراج النتائج بكل سهولة بصيغة pdf وذلك بعد إعلان الوزارة عن النتائج صباح اليوم الأحد، حيث كانت الوزارة قد انتهت بالفعل من عمليات التصحيح والتدقيق والمراجعة وإعداد الكشوفات الخاصة بالنتائج، وبعد إعلان النتائج بعدة أيام سيتم فتح باب الاعتراضات على النتائج من جانب الوزارة، ومن الجدير بالذكر أن النتائج ستكون مركزية أي أنها سيتم الإعلان عنها من جانب الوزارة في وقت واحد وليس كل مديرية على حدة.

استخراج نتائج سادس اعدادي 2023 الدور الثاني

تم الإعلان بشكل رسمي عن ظهور نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الثاني من جانب وزارة التربية العراقية بصيغة Pdf، ويمكن لطلاب القسم الأدبي والعلمي اختيار المحافظة التابعين لها وتنزيل النتائج الخاصة بهم عن طريق الاسم أو الرقم الامتحاني، وبكل سهولة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل.

بات الآن بإمكان جميع الطلاب وأولياء أمورهم الاطمئنان على درجاتهم واستخراج نتائج سادس الاعدادي الدور الثاني 2023 لجميع المحافظات العراقية المختلفة ولجميع الأقسام (العلمي “الاحيائي أو التطبيقي” والأدبي) وذلك من خلال تنزيل كشوفات النتائج من موقع نتائجنا الوزاري أو من خلال موقع وزارة التربية العراقية، وكل هذا عن طريق إتباع الخطوات التي ذكرناها لكم.

لينك نتائج السادس الاعدادي دور ثاني 2023

من خلال موقع نتائجنا الوزاري يمكنكم الآن الاستعلام عن النتائج بالاسم فقط أو من خلال الرقم الامتحاني فقط وستجد نتائج الطلاب في جميع المواد التي امتحنوها وكذلك ستجد حالة الطالب (ناجح أو راسب) في المجموع الكلي، ونتنظر وإياكم تحديد وزارة التربية العراقية لموعد اعتراضات السادس الاعدادي.