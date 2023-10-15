“رسمياً” موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023 والأوراق المطلوبة لاستلام التابلت لطلاب أولى ثانوي

متى موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023؟ يتساءل الكثير من الناس عن الموعد الذي سيحصل فيه جميع الأولاد والبنات في السنة الأولى من المدرسة الثانوية على التابلت الخاص بهم في المدرسة الثانوية، ومن الجدير بالذكر أنه مع بداية العام الدراسي الجديد (2023-2024) في جميع المدارس أصبح محرك البحث جوجل هو المصطلح الأكثر بحثاً، فيما يتعلق بموعد استلام التابلت للمدرسة الثانوية.

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023، ومن المقرر أن يحصل جميع طلاب الصف الأول الثانوي 2024 بجميع مدارس الدولة على التابلت خلال الأيام المقبلة، عند بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، وسيتم تسليم التابلت للطلاب مطلع نوفمبر من العام المقبل، وأكدت ذلك مصادر بمكتب التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وتحاول وزارة التربية والتعليم وضع خطط لربط التعليم بالتكنولوجيا، ويختبر العديد من التجارب المختلفة لإيجاد أفضل السبل لتحسين التعليم في مصر.

وسيتم توزيع التابلت وتسليمه لأكثر من 750 ألف طالب في أوائل أكتوبر، والوصول إلى 50.000 طالب في أوائل نوفمبر.

الأوراق المطلوبة لاستلام تابلت الثانوية العامة 2024

بعد أن تعرفنا على موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023، تنظم وزارة التعليم والتكنولوجيا المستندات المطلوبة لحصول الطلاب على التابلت، فلنتحدث عن هذه المستندات فيما يلي:

نسخة من شهادة ميلاد الطالب.

ونسخة من بطاقة ولي الأمر.

بمجرد دفع مبلغ التأمين عن طريق البريد، سوف نحصل على نسخة من الإيصال.

هذا بالإضافة إلى الموافقة على تسليم التابلت والتي يجب أن تكون موقعة من ولي الأمر.

خطاب تأكيد من المدرسة بتسليم التابلت.

مواصفات تابلت الثانوية العامة 2024