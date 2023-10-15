تليگرام … المشمولين بالإعانة الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf || كشوفات أسماء الوجبة الخامسة منصة مظلتي

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالإعانة الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر موقع وزراة العمل والشؤون الاجتماعية، تعد برامج الرعاية الاجتماعية واحدة من بين أهم البرامج المتبعة من قبل وزارة العمل من أجل ضمان توفير حياة كريمة لكافة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وسوف نخبرك اكثر حول كيفية الاستعلام عن الأسماء من خلال هذا المقال.

أسماء المشمولين بالإعانة الاجتماعية الوجبة الأخيرة

الرعاية الاجتماعية بالعراق هي من بين المبادرات الهامة التي تم إطلاقها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تشمل عدة فئات مثل الأرامل والمطلقات والمعوقين، ويمكنك الاستعلام عن الأسماء من خلال إتباع هذه الخطوات:

أنقر على رابط موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية أو من خلال منصة مظلتي.

اختر خدمات الرعاية الاجتماعية وذلك من خلال قائمة الخدمات المتاحة.

أختر اسماء المستفيدين ومن ثم اكتب رقم الهوية واختر 5 وهو رقم الوجبة.

أنقر على زر استعلام وانتظر قليلاً ومن ثم سوف يظهر لك ما إذا كنت من المشمولين بالرعاية الاجتماعية أم لا.

ما هي شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023 بالعراق

هناك مجموعة من الشروط تم وضعها من قبل وزارة العمل لتقديم رواتب الرعاية الاجتماعية للمستحقين وهي كالآتي: