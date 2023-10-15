ظهرت الآن .. نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني في العراق 2023

نتيجة الصف السادس الاعدادي الملاحق بالاسم لعام 2023 داخل العراق حيث يحس التلاميذ وأولياء الأمور بحالة من الانتظار الشديد بسبب ترقب نتائج الملاحق للصف السادس الاعدادي، والتي تعد قاطعة لسير العملية التعليمية بتفوق وإتاحة النتائج خلال الوقت المناسب.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني

من الجدير ذكره أنه قد تم التصريح عن نتائج الملاحق للصف السادس الاعدادي خلال الساعات السابقة في كافة مدارس العراق، والآن يكون باستطاعة كل طالب التعرف على على درجاته ببساطة قبل أن يبدأ السنة الدراسية الجديدة، وقد تم تأدية اختبارات الملاحق بنظام الحضور قبل وقت من الآن، ولم تأتي أي شكوى تذكر عن صعوبة الاختبارات في أي مادة من وزارة التربية.

رابط نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثاني

حتى تصل إلى نتائج الصف السادس الإعدادي الملاحق لسنة 2023 خلال منصة وزارة التربية العراقية، تستطيع اتباع الخطوات الآتية:

ادخل على منصة وزارة التربية والتعليم من هنا.

اختار قائمة نتائجنا.

اختار نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2023.

حدد محافظة الطالب.

اختر تنزيل.

انتظر إلى أن يتم تحميل المستند الخاص بنتائج الطلاب داخل المحافظة المعنية.

بمجرد أن يكتمل التحميل، افتح المستند الذي تم تنزيله وابحث عن هوية الطالب لمعرفة درجاته في كافة المواد.

نتائج الصف السادس الاعدادي

لقد صرحت وزارة التربية بالعراق أن نتائج الصف السادس الاعدادي الملاحق لعام 2023، بأنه قد تم الإعلان عن النتيجة في الساعات القليلة السابقة، وهذا بعد الانتهاء من مهام التصحيح وتجميع الدرجات، والمراجعة وأيضًا التدقيق النهائي الخاص بأوراق الاختبارات، وهذا عن طريق منصة وزارة التربية العراقية ومنصة نتائجنا الإلكتروني.