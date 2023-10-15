“افرحوا وهيصوا” موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 لجميع العاملين في الدولة القطاع العام والخاص

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة رواتب شهر أكتوبر، تزايدت عمليات البحث على محرك البحث جوجل عن موعد صرف رواتب شهر أكتوبر لجميع موظفي الدولة المصرية، سواء للقطاع الخاص أو القطاع العام، ونتابع معكم من خلال هذا المقال عبر موقع البديل الإخباري كل التفاصيل.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 لموظفي وزارة التربية والتعليم وكافة العاملين في الدولة، موضحة أنه سيتم صرف رواتب شهر أكتوبر ابتداءً من يوم الأثنين الموافق 25 أكتوبر 2023، ويستمر صرف رواتب شهر أكتوبر لمدة 5 أيام، وقالت وزارة المالية إنه بالإضافة إلى الرواتب، تم صرف مستحقات العاملين المتأخرة أيام 7 و10 و11 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أنه تم صرف مستحقات العاملين من خلال أجهزة الصراف الآلي بناء على المواعيد المحددة في النظام المالي الإلكتروني.