“افرحوا وهيصوا” موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 لجميع العاملين في الدولة القطاع العام والخاص
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة رواتب شهر أكتوبر، تزايدت عمليات البحث على محرك البحث جوجل عن موعد صرف رواتب شهر أكتوبر لجميع موظفي الدولة المصرية، سواء للقطاع الخاص أو القطاع العام، ونتابع معكم من خلال هذا المقال عبر موقع البديل الإخباري كل التفاصيل.
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023
أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 لموظفي وزارة التربية والتعليم وكافة العاملين في الدولة، موضحة أنه سيتم صرف رواتب شهر أكتوبر ابتداءً من يوم الأثنين الموافق 25 أكتوبر 2023، ويستمر صرف رواتب شهر أكتوبر لمدة 5 أيام، وقالت وزارة المالية إنه بالإضافة إلى الرواتب، تم صرف مستحقات العاملين المتأخرة أيام 7 و10 و11 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أنه تم صرف مستحقات العاملين من خلال أجهزة الصراف الآلي بناء على المواعيد المحددة في النظام المالي الإلكتروني.
مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023
أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 حيث سيتم صرف مرتبات شهر أكتوبر اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 23 أكتوبر للعاملين بالوزارات والمديريات التالية:- “وزارة الهجرة، وزارة التموين، وزارة الإسكان، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الإسكان، وزارة التموين” مديريات التموين والتجارة الداخلية، مديريات القوى العاملة، مديريات الشؤون الصحية، مديريات الطرق والنقل».
أماكن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023
توفر وزارة المالية أماكن مختلفة لصرف رواتب شهر أكتوبر 2023 لموظفي الجهة الإدارية وموظفيها في جميع أنحاء الدولة، وذلك على النحو التالي:
- البريد المصري بجميع فروعه في كل محافظة.
- ماكينات الصرف الآلي (ATM).
- فروع البنك.