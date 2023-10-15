“سكن لكل المصريين 3”.. الإعلان التكميلي لشقق سكن لكل المصريين+ رسائل صندوق التمويل العقاري 

الإسكان تعلن عن طرح الإعلان التكميلي لشقق سكن لكل المصريين 2023، وذلك في ظل سعي وزارة الإسكان متمثلة في صندوق التنمية العقارية للاستجابة إلى طلبات المواطنين المتقدمين من أجل الحصول على الوحدات السكنية وذلك ضمن طرح سكن لكل المصريين 3.

الإعلان التكميلي لشقق سكن لكل المصريين

الإعلان التكميلي لشقق سكن لكل المصريين، أوضحت مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي في بيان صادر عنها، ان الصندوق سعى من اجل الاستجابة لكافة طلبات المواطنين المتقدمين من أجل الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلان الأخير لمبادرة ” سكن لكل المصريين”، وذلك بطرح إعلان تكميلي بشروط جديدة للعملاء من هم خارج الأولولية بهذه المشروعات على أن يتم التسليم في خلال 18 شهر.

شقق سكن لكل المصريين 3

الإعلان التكميلي لشقق سكن لكل المصريين، أفادت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري، أنه من المقرر بدء سداد القسط الأول من الأقساط ربع السنوية لشقق سكن لكل المصريين بدءًا من يوم الأحد الموافق الخامس عشر من أكتوبر 2023.

وذلك للعملاء من هم لهم الأولوية بالمشروعات المقرر تسليمها في غضون 18 شهرًا وذلك بمدن أكتوبر الجديدة، دمنهور، العياط” وفقًا للمبالغ المحددة وشروط السداد المعلن عنها بكراسة الشروط.

رسائل صندوق التمويل العقاري

وتابعت عبدالحميد تصريحاتها بأنه من المقرر خلال الساعات القليلة المقبلة إرسال رسائل نصية للعملاء ممن هم داخل الأولوية من أجل البدء في سداد الأقساط الربع سنوية بمدينتي أكتوبر الجديدة ودمنهور، بالإضافة إلى إرسال رسائل لمن هم خارج الطرح ببدء التسجيل للتقديم على الوحدات ضمن الإعلان التكميلي والذي من المقرر أن يتم طرحه خلال الفترة المقبلة، أما بالنسبة لمدينة ” جرزا القطوري ” العياط” فمن المقرر استيعاب كافة طلبات العملاء المتقدمين ممن ينطبق عليهم الشروط.