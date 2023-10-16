كيفية إضافة المواليد في بطاقة التموين والمستندات اللازمة 2023

إضافة المواليد في بطاقة التموين من أهم ما يرغب الكثيرين في الاستعلام عنه، فقد وفرت وزارة التمويل خدمة إضافة المواليد ببطاقات التموين ولكن وفق لعدة شروط، وقد أصدرت الإدارة المختصة في بيان لها بند ينص على أن إضافة المواليد كتم للفئات المستحقة والأولى بالرعاية.

إضافة المواليد في بطاقة التموين

يمكن إضافة المواليد ببطاقة التموين الخاصة بك من خلال اتباع الخطوات التي حددتها الوزارة عبر الموقع الرسمي لها، وتلك الخطوات تشمل الآتي:

زيارة رابط الموقع، من هنا.

تسجيل الدخول في الموقع.

انقر على خانة شؤون التموين.

عليك اختيار إنشاء حساب جديد.

اضغط على أيقونة خدمات التموين.

إدخال اسم الأب واسم الأم.

اضغط على أيقونة إضافة الأفراد من الأسرة الغير مقيدين.

ثابت اسم الطفل الذي ترغب في إضافته ببطاقة التموين.

الأوراق اللازمة لإضافة المواليد في بطاقة التموين

حتى تستطيع أن تضيف المواليد في كارت التموين الخاص بك، عليك أن توفر عدد من المستندات التي تطلبها الوزارة وهي تشمل التالي:

إرفاق صورة من بطاقة التموين.

إرفاق صورة من أصل شهادة الميلاد.

إضافة صورة من أصل شهادة الميلاد للأطفال المرغوب إضافتهم في بطاقة التموين.

ما هي الفئات المستحقة للإضافة في كارت التموين

كارت التموين يتم توفيره للأسر المصرية الأكثر احتياجا وفق لعدد من الشروط التي تحددها وزارة التموين حتى يكون هذا الشخص على استحقاق تام للحصول على هذا الدعم، وهناك فئات محددة تستحق الحصول على دعم وخدمات التموين ومنها الفئات التي تحصل بالفعل على دعم تكافل وكرامة، بالإضافة إلى جميع مستخدمي كارت الخدمات المتكاملة.