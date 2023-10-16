بمقادير بسيطة .. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني بألذ طعم ومذاق

تعد الكبدة من أشهي وأجمل الأكلات المصرية حيث يمكن عملها مع البصل والفلفل ويمكن أيضاً أكلها مقلية وتعتبر الكبدة من الأكلات التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمواد الغذائية اللازمة لبناء صحة الجسم خصوصاً الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد كما يجب تناولها من قبل الأطفال أيضاً لذلك يبحث العديد عن طريقة عمل الكبدة بسهولة.

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

يجب في البداية أن تتأكد من شراء الكبدة الطازجة والتأكد من تنظيفها جيداً حتى تحصل عليها بالطعم الطازج اللذيذ ولا تقوم بنقعها في الماء حيث أن الماء يفقدها العديد من الأشياء مثل طعمها وتماسكها ويجب أن تقوم بوضع الكبدة في التتبيلة الخاصة بها لمدة لا تقل عن ساعتين حتى تتشربها وتكون ممزوجة بها جيداً، ومن الممكن إحضار الكبدة الإسكندراني، من خلال إحضار المكونات الآتية:

المكونات

فلفل أخضر.

ملح.

فلفل أسود.

بالإضافة إلى 5 فصوص ثوم.

ملعقة من الكزبرة.

ملعقة كمون.

طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني

من الممكن أن يتم إعداد الكبدة الإسكندراني، بكل سهولة في المنزل من خلال اتباع الخطوات الآتية: