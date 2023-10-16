أخيراً موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023-2024 للصف الأول الثانوي

يتساءل العديد من الطلاب الصف الأول الثانوي عن الموعد الخاص باستلام التابلت الخاص بالثانوية العامة 2024 وذلك بتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2023 2024 جاء هذا منذ يوم 30 سبتمبر في كافة المدارس.

موعد استلام تابلت الثانوية العامة

قد تم الإعلان على انه سيتم تسليم التاب لجميع الطلاب المرحله الاولي الثانوية وهذا تزامناً مع بداية هذا العام الجديد وذلك في خلال الأيام المقبلة حيث أنه يتم الانتهاء من توزيع التابلت داخل المدارس في شهر نوفمبر القادم وهذا حسب ما قد تم تصريحه والإعلان عنه من قبل المصدر الخاص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة

أهم الأوراق اللازمة لاستلام التابلت الثانويه العامه 2024

بعدما تعرفنا على الموعد الخاص باستلام التابلت، نقول إنه قد صرحت وزارة التربية والتعليم على أنه يوجد مجموعة من الورق التي يجب تقديمها حتي يتم استلام التابلت المدرسي وهذه الأوراق هي: