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أخيراً موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2023-2024 للصف الأول الثانوي
يتساءل العديد من الطلاب الصف الأول الثانوي عن الموعد الخاص باستلام التابلت الخاص بالثانوية العامة 2024 وذلك بتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2023 2024 جاء هذا منذ يوم 30 سبتمبر في كافة المدارس.
موعد استلام تابلت الثانوية العامة
قد تم الإعلان على انه سيتم تسليم التاب لجميع الطلاب المرحله الاولي الثانوية وهذا تزامناً مع بداية هذا العام الجديد وذلك في خلال الأيام المقبلة حيث أنه يتم الانتهاء من توزيع التابلت داخل المدارس في شهر نوفمبر القادم وهذا حسب ما قد تم تصريحه والإعلان عنه من قبل المصدر الخاص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة
أهم الأوراق اللازمة لاستلام التابلت الثانويه العامه 2024
بعدما تعرفنا على الموعد الخاص باستلام التابلت، نقول إنه قد صرحت وزارة التربية والتعليم على أنه يوجد مجموعة من الورق التي يجب تقديمها حتي يتم استلام التابلت المدرسي وهذه الأوراق هي:
- علي الطالب إحضار صورة من شهادة الميلاد الخاصة به وصورة البطاقة الخاصة بولي الأمر.
- يلزم على الطالب إحضار إيصال تأمين التاب وهذا بعد إتمام دفع المبلغ الخاص بالتامين بالإضافة إلى صورتين من الإيصال.
- على الطالب إحضار إقرار تسليم التابلت من المدرسة ويجب أن يكون موقع من قبل ولي الأمر.
- يجب على الطالب بعد استلام التابلت المحافظة عليه كي لا يتعرض الطالب للمسائلة أو القيام بتحمل كافة تكاليف تصلحه.
- كما قامت وزارة التربية والتعليم بالعرضية والإعلان عن الموعد الخاص بدفع المصروفات الدراسية 2023 2024 فيتم دفع قسط المصروفات الأول في شهر أكتوبر ودفع القسط الثاني في شهر يناير.