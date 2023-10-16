خطوات الاستعلام عن نتائج المنح الجامعية في ديوان الجنوب 2023

قد بدأ الإعلان عن نتائج دراسة المنح الجامعية و قروض ديوان الجنوب وأيضاً ديوان الشمال والوسط ولكن مازال التقديم مستمر عليه وتعتبر نتائج دراسة المنحة الجامعية ديوان الجنوب من أهم الموضوعات أعداد كبيرة من الطلاب في تونس وقد تم الاعلان عن هذه النتائج لم تعلن بعد لهؤلاء الذين قاموا بالتقديم للحصول على المنح الجامعية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة الاستعلام عن نتائج دراسة المنح الجامعية ديوان الجنوب / الشمال 2023.

نتائج المنح الجامعية في ديوان الجنوب

حيث يوجد بعض الخطوات التي يجب اتباعها حتى يتم معرفة استعلام نتائج المنح الجامعية في ديوان الجنوب وهذه الخطوات سهلة وبسيطة وهي كالآتي:

يقوم الفرد المتقدم بالدخول على الرابط الإلكتروني الرسمي الخاص بديوان الجنوب.

ثم يقوم الشخص المتقدم بإدخال الرقم الخاص ببطاقة التعريف الوطنية ثم اكتب الرقم الموجود في الشاشة واضغط على البحث.

المستندات اللازمة للتقديم على المنح الجامعية الخاصة بالطلاب

بعدما تعرفنا على كافة الخطوات اللازمة للاستعلام عن تلك النتائج الخاصة بالمنح الجامعية، نستطيع القول إنه يوجد بعض المستندات والأوراق المطلوبة لإتمام عملية التقديم على المنح الجامعية وهي كالتالي: