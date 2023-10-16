أبرز شروط التسجيل في القوات المساعدة المغربية 1445-2023

تعد القوات المساعدة داخل دولة المغرب من ضمن العناصر الهامة الموجودة في الدولة حيث بقوم رجال القوات المساعدة بالكثير من المهمات الصعبة كي يحافظوا على أمن وسلامة واستقرار البلاد.

شروط التسجيل في القوات المساعدة المغربية

علي كافة الأشخاص للمتقدمين على القوات المساعدة داخل المغرب معرفة الكثير من الشروط التي وضعتها وهي كالاتي :

يجب على الشخص المتقدم أن يكون مغربي الجنسية.

يجب أيضاً ان يكون عازب .

يجب ألا يكون عمر الشخص المتقدم لا يقل عن 18 عام .

ألا يزيد عمر المتقدم عن 24 عام.

يكون طول الفرد المتقدم لا يقل عن 170.

يجب أن يكون لدى الشخص المتقدم حسن سير وسلوك وذو أخلاق حميدة.

أن تكون حاسة السمع للشخص المتقدم قوية للغاية.

يجب على الشخص المتقدم أن يكون سجله داخل النيابة نظيف وبعيد كل البعد عن أي شبهات .

يلزم على الشخص المتقدم ان يكون حاصل علي مؤهل سواء إن كان هذا المؤهل الثانوية العامة والدبلوم.

أن يتمتع الشخص المتقدم بصحة جيدة وبدون سليم، فهذه هي كافة الشروط المطلوبة للتقديم في القوات المساعدة في دولة المغرب.

القوات المساعدة المغربية 2023

تكون القوات المساعدة تحت قيادة وزارة الداخلية التي تصدر كافة الأوامر له حيث ينطبق عليه كافة القوانين العسكرية الموجودة في البلاد فقامت الحكومية بالإعلان عن احتياجها لموظفين في القوات المسلحة بالإضافة إلى ذلك فهي صرحت أيضاً عن الموعد الخاص بالتقديم في القوات المساعدة وذلك للمتقدمين سواء إن كانوا المتقدمين ذكور أو ايناث.